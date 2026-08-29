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৫ তলার ছাদে ঘুমোচ্ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, মধ্যরাতে নীচে পাওয়া গেল স্বরূপের রক্তাক্ত দেহ! বিস্ফোরক তথ্য

Hooghly Shocker: পরিবার সূত্রে জানা যায় বিয়ের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে  অশান্তি লেগেই থাকত। স্বরূপ তাঁর স্ত্রীর গহনা মুথুট ফাইনান্সে বন্ধক রেখে ছিলেন। স্বামী স্ত্রী অশান্তির জেরে দু'দিন আগে স্বামী এবং স্ত্রী দুই জনকেই স্থানীয় থানায় ডেকে বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিল পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:51 PM IST
৫ তলার ছাদে ঘুমোচ্ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, মধ্যরাতে নীচে পাওয়া গেল স্বরূপের রক্তাক্ত দেহ! বিস্ফোরক তথ্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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