Zee News Bengali
Burdwan Accident: পথ দুর্ঘটনার বলি স্বামী, বিয়ের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই.. মর্মান্তিক....

Burdwan Accident: লরির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে সবশেষ। বিয়ের পরেই দিনই মৃত্যু বছর কুড়ির যুবকের। শোকের ছায়া বর্ধমানের কালনায়।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 18, 2025, 11:06 PM IST
সঞ্জয় রাজবংশী: বিয়ে হল, আবার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বিধবাও হলেন এক গৃহবধূ! পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল স্বামীর। শোকের ছায়া পূর্ব বর্ধমানের কালনায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নিহত যুবকের নাম  মিরাজ শেখ। বয়স মোটে ২০ বছর। পূর্ব বর্ধমানের মারি মিনাপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। আজ, সোমবার সকালে মেমারি থেকে বাইকে চালিয়ে যান ধাত্রীগ্রামে। ফেরার পথে   ধাত্রীগ্রাম বিয়ার ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায় ঘটে দুর্ঘটনা। একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারে বাইকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মিরাজের

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে কালনা হাসপাতালে। মৃত জেঠু মোজাফফর শেখ বলেন, গতকাল রবিবারই বিয়ে হয়েছিল মিরাজে। আজ, সোমবার সকালে একটি কাজ ধাত্রীগ্রামে গিয়েছিলেন তিনি।

গত কয়েক দিন ধরেই একে এক দুর্ঘটনা ঘটছে পূর্ব বর্ধমানে। গত শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসে নলা ফেরিঘাট এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটরের পিছনে ধাক্কা মারে যাত্রীবাহী বাস। বাসে ৫ জন শিশু সহ ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন।  বাসযাত্রীরা সকলেই বিহারের বাসিন্দা। গঙ্গাসাগরে স্নান শেষে তাঁরা ফিরছিলেন।
দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

