/পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ছেলেকে নিরাপদ দূরত্বে ঠেলে দেন, সন্তানকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি বাবার

অশোক মান্না: ছেলেকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হল বাবার। ছেলেকে নিয়ে পুকুরে নেমেছিলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা। কিন্তু পুকুরে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বেসামাল হয়ে পড়েন।
স্থানীয়দের দাবি, ছেলেকে সাঁতার শেখানোর সময় আচমকাই কোনওক্রমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি কোনওভাবে নিজের ছেলেকে নিরাপদে সরিয়ে দেন। এরপরই তিনি নিজে পুকুরের জলে তলিয়ে যান।
ঘটনাটি ঘটেছে বজবজ কুইন সিনেমার কাছে একটি পুকুরে। বাবাকে জলে তলিয়ে যেতে দেখে তাঁর ছেলে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য ছুটে যায়। ছেলের চিৎকার শুনে আশপাশের এলাকার মানুষজন দ্রুত ঘটনাস্থলে জড়ো হন।
স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিস এবং দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুরে তল্লাশি শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টার পর রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারের পর তাঁকে দ্রুত বজবজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ছেলেকে বাঁচিয়ে বাবার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার পর গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
স্থানীয় বাসিন্দা রাম বলেন, সাঁতার কাটতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েন রাজেন্দ্র প্রসাদ। ওর ছেলের চিত্কার শুনে লোকজন জড়ো হন। ফায়ার ব্রিগেড়ের লোকজন এসে ওকে পুকুর থেকে তোলে।
স্থানীয় গৃহবধূ মালতী দাস বলেন, দেখি ঘাটে অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে। গিয়ে দেখি সবাই বলছে ওই লোকটি জলে ঢুবে গিয়েছে। শুনছি ও ছেলেদের স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিল। জলে নেমে কোনও কারণে বেসামাল হয়ে যায়। দুটো ছেলে ঠেলে তুলে দিলেও নিজে আর উঠতে পারেনি। ছেলেদের চিত্কারে লোকজন জড়ো হয়ে যায়।
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