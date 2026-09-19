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পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ছেলেকে নিরাপদ দূরত্বে ঠেলে দেন, সন্তানকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি বাবার

Budge Budge Tragedy: টনাটি ঘটেছে বজবজ কুইন সিনেমার কাছে একটি পুকুরে। বাবাকে জলে তলিয়ে যেতে দেখে তাঁর ছেলে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য ছুটে যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 19, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:59 PM IST
পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ছেলেকে নিরাপদ দূরত্বে ঠেলে দেন, সন্তানকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি বাবার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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