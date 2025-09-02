English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
North 24 Prgs Incident: শ্বশুর-শাশুড়ি ও ৩ সন্তানকে অচেতন করে ২ বউকে নিয়ে পালাল যুবক

North 24 Prgs Incident: এই ঘটনায় বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস

Updated By: Sep 2, 2025, 08:27 PM IST
আনিসুর শেখ

মনোজ মণ্ডল: অবিশ্বাস্য কাণ্ড উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায়। একই বাড়ির দুই বউকে নিয়ে চম্পট দিল এক যুবক। অভিযোগ, চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি ও তিন সন্তানকে অচেতন করে পালিয়েছে অভিযুক্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার মালিদা গ্রামে। পরিবারের অভিযোগ, গ্রামেরই আরিফ মোল্লার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই ২ বউয়ের সম্পর্ক ছিল।

বউ হারিয়েছেন আনিসুর শেখ। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে আনিসুর দেখতে পান তার বাবা-মা ও তিন মেয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আনিসুর জানান, "এর আগেও আরিফ আমার স্ত্রী আর বড় বৌদিকে নিয়ে পালিয়েছিল। বাচ্চাদের কথা ভেবে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এবার চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে বাবা-মা ও বাচ্চাদের অচেতন করে পালিয়েছে। আমি চাই আরিফের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।"

আনিসুরের মা বলেন, "ওরা চা খাইয়ে আমাদের অচেতন করে রেখে চলে গেছে। আমি চাই আরিফকে কড়া শাস্তি দেওয়া হোক।" অন্যদিকে, আনিসুরের বাবা আহার আলী শেখ বলেন, "আমাদের অজ্ঞান করে রেখে দুই বউকে নিয়ে পালিয়েছে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই আমরা।"

অভিযুক্ত কীর্তিমান অরিফ মোল্লার স্ত্রী সোনিয়া মোল্লা বলেন, "আমি জানতাম আমার স্বামীর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এবার একসঙ্গে দুই বউকে নিয়ে পালিয়েছে। আমারও একটা জীবন আছে, আমার বাচ্চাদের জীবন আছে। আমি চাই আরিফ আর ওই দুই বউয়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।"

এই ঘটনায় বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

