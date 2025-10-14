English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nadia News: নদিয়ার নাকাশিপাড়ার বহিরগাছি এলাকার এলাকার বাসিন্দা বাপন দাস। পেশায় রাজমিস্ত্রি। চড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুদের টাকা সময়মতো দিতে পারছিলেন না। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 14, 2025, 05:46 PM IST
Nadia News: ঋণের দায়ে জীবন শেষ, বাড়ির দলিলও কেড়ে নিয়েছিল পাওনাদাররা! চরম অপমানে যুবক শেষে....

অনুপ দাস: ঋণের বোঝায় জীবন শেষ। টাকা না পেয়ে বাড়ির দলিল পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলেন পাওনাদাররা! অপমানে আত্মঘাতী যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নাকাশিপাড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম বাপন দাস। বাড়ি, নাকাশিপাড়া থানার বহিরগাছি এলাকার। বাপন পেশায় কাঠের মিস্ত্রি। চড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হাতে তেমন কাজ ছিল না। ফলে সুদের টাকা সময়মতো দিতে পারছিলেন না। অভিযোগ. টাকা ফেরত চেয়ে বাড়িতে এসে লাগাতার হুমকি দিচ্ছিলেন পাওনাদাররা। সঙ্গে গালিগালাজও। 

আজ, মঙ্গলবার সকালেও বাড়িতে হাজির হন এক পাওনাদার। তাঁর কাছে দু'একদিন সময় চান বাপন। টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন বলে জানান। কিন্তু যিনি টাকা ধার দিয়েছিলেন, তিনি নাকি কোনও কথাই শুনতে রাজি হননি! উল্টে রীতিমতো গালিগালাজ করে বাড়ির দলিল কেড়ে নেন বলে অভিযোগ। এরপর নিজের ঘরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন বাপন।  খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন নাকাশিপাড়া থানার পুলিস।  অভিযুক্তরা পলাতক।

জমা-খরচের হিসেব মিলছে না। বাড়ছে ঝণের বোঝা। আর সেই ঋণ শোধ করতে না পেরে শেষে আত্মহত্যা।  কয়েক মাস আগে হাওড়ার আত্মহত্যা করেছিলেন এক যুবক। মৃত্য়ুর আগে ভিডিয়ো রেকর্ড করে তিনি নিজেই জানান, স্থানীয় চিকিৎসক কাশী মাইতির থেকে পাঁচ লাখ টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু তার থেকে পঁচিশ লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছিল। সেই টাকা দিতে না পারায় ফোনে মানসিক অত্যাচার করা হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

এদিকে পূর্ব বর্ধমানে আউশগ্রামে আবার মেয়ের সামনেই নাকি এক ব্যক্তিকে চড় মেরেছিল পাওনাদাররা! এরপরই অপমানে আত্মহত্যা করেন তিনি। এমনকী, খাস কলকাতায়ও দেনার দায়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন একই পরিবারের তিনজন। 

