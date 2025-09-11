English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Burdwan News: চোর অপবাদ! সালিশির সভার পরই যুবক... পাঁশকুড়া চিপসকাণ্ডের ছায়া এবার...

Burdwan News: গ্রামের পুকুর থেকে মাছ চুরি! সালিসি সভা ডেকে যুবককে কটুক্তির অভিযোগ। সঙ্গে আবার ৩০ হাজার টাকা জরিমানাও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 11, 2025, 11:00 PM IST
Burdwan News: চোর অপবাদ! সালিশির সভার পরই যুবক... পাঁশকুড়া চিপসকাণ্ডের ছায়া এবার...

অরূপ লাহা: ফের চোর অপবাদে আত্মহত্য়া। সালিশি সভার পর গলার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লেন যুবক! ঘরেই মিলল ঝুলন্ত দেহ। পাঁশকুড়া চিপসকাণ্ডের ছায়া এবার পূর্ব বর্ধমানের গলসীতে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম পলাশ সাঁতরা। বাড়ি, গলসীর কোঁদাই গ্রামে। ওই গ্রামেরই একটি পুকুর মাছ চাষের জন্য় লিজ দেওয়া হয়েছিল। দিন কয়েক আগে সেই পুকুরেই মাছ ধরতে দেখা যায় পলাশকে! সালিশি সভা বসে। অভিযোগ, সালিসি সভার বাবার সামনেই ওই যুবককে কটুক্তি করেন গ্রামবাসীদের একাংশ। ৩০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। এমনকী, বৃহস্পতিবার ফের সালিসি সভার বসানোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

পরিবারের দাবি, সালিশি সভায় কটুক্তি ও জরিমানা ধার্য হওয়ার মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন পলাশ। বুধবার রাতে বাড়ি ফিরে আত্মঘাতী হন তিনি। এখনও পর্যন্ত থানায় অবশ্য লিখিত অভিযোগ দায়েক করা হয়নি। তবে পুলিস তদন্ত করছে।

এর আগে, পাঁশকুড়ার চিপস চুরির অপবাদে আত্মহত্যা করেছিল এক স্কুল পড়ুয়া।  অভিযোগ, একটি দোকান থেকে চিপস কিনতে গিয়ে এক স্কুল পড়ুয়াকে শাসানো ও ভয় দেখানো হয়। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত দোকান মালিক, পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ারকে। ঘটনার রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছির রাজ্যে।  ওই কিশোরের মৃত্যু প্রকাশ্য়ে আসে সিসিটিভি ফুটেজ। যাতে দেখা যায়, ওই নাবালক সাইকেল নিয়ে যখন দোকানে যায় তখনই চিপসের প্যাকেট বাইরে পড়ে। দোকানে ঢুকে কাউকে না পেয়ে দোকানের বাইরে পড়ে থাকা চিপসের প্যাকেট তুলে নেয় সে। অপর ফুটেজে দেখা যায়, মা ছেলেকে শাসন করছেন, দোকানদার পাশে রয়েছেন। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

