Train Accident: দশমীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! ঠাকুর দেখে ফেরার পথে চলন্ত ট্রেন থেকে... যুবক...

দশমীর রাতে দুর্ঘটনা।  ঠাকুর দেখে ফেরার পথে চলন্ত ট্রেন থেকে গুরুতর জখম যুবক। দ চুঁচুড়া ও চন্দননগর স্টেশনের মাঝে রেললাইনে ধার থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শারীরিক অবস্থায় আশঙ্কাজনক।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 3, 2025, 05:50 PM IST
বিধান সরকার: দশমীর রাতে দুর্ঘটনা।  ঠাকুর দেখে ফেরার পথে চলন্ত ট্রেন থেকে গুরুতর জখম যুবক। দ চুঁচুড়া ও চন্দননগর স্টেশনের মাঝে রেললাইনে ধার থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শারীরিক অবস্থায় আশঙ্কাজনক।

পুলিস সূত্রে খবর, আহত যুবকের নাম মৃন্ময় কোলে। বাড়ি, পূর্ব বর্ধমানের কালনার হিজুলি গ্রামে। হুগলির কোন্নগরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। গতকাল, বৃহস্পতিবার দশমীর রাতে সেখান থেকে ঠাকুর দেখতে বেরোন। রাতে যখন ট্রেনে করে ফিরছিলেন, তখনই ঘটে দুর্ঘটনা।

রাত ন'টা নাগাদ চুঁচুড়া ও চন্দননগর স্টেশনের মাঝে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যায় মৃন্ময়। গুরুতর আঘাত লাগে মাথায় পিছনে। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে রেল পুলিসকে খবর দেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। ওই যুবককে উদ্ধার করে  চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় জিআরপি। প্রাথমিক চিকিত্‍সাও হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থায় আশঙ্কাজনক হওয়ায় রোগীকে কলকাতায় স্থানান্তরের পরামর্শ দেন চিকিত্‍সকরা।

এদিকে দশেরা মেলা দেখে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বিহারে। পূর্ণিয়ার যবনপুর ক্রসিংয়ের কাছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৪ জন। আহত আরও ২। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

