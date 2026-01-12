Mysterious Death: দল বেঁধে সোনারপুরে পিকনিক করতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু টালিগঞ্জের বাসিন্দার! দেহ ফেলে পালাল বন্ধুরা, তবে কী...

Mysterious Death: দল বেঁধে সোনারপুরে পিকনিক করতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু টালিগঞ্জের বাসিন্দার! দেহ ফেলে পালাল বন্ধুরা, তবে কী...
Sonarpur: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে পিকনিকে এসে গাড়িচালক ক্ষুদিরাম মণ্ডল (৬০) অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে মারা যান। অভিযোগ, সঙ্গীরা দেহ ফেলে পালানোর চেষ্টা করেছিল। স্থানীয়রা বিষয়টি ধমক দিয়ে পুলিসকে জানায়, পুলিস কয়েকজনকে আটক করেছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।
তথাগত চক্রবর্তী: পিকনিকে এসে এক ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানার অন্তর্গত ঘাসিয়াড়া এলাকায়। অভিযোগ, পিকনিকে আসা সঙ্গীর মৃত্যু হলে তার দেহ রাস্তায় ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন সঙ্গীরা।
স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বিষয়টি সামনে আসে। এলাকাবাসীর সন্দেহ হওয়ায় তারা ঘটনাস্থলে থাকা সকলকে আটকে রেখে সোনারপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির নাম ক্ষুদিরাম মণ্ডল (৬০)। তিনি টালিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় গাড়িচালক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দা বুদ্ধদেব দাস জানান, একটি গাড়িতে করে আরও কয়েকজন ওই ব্যক্তির সঙ্গে এসেছিলেন এবং দেহ ফেলে পালানোর চেষ্টা করছিলেন বলে সন্দেহ। অপর প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, একটি ম্যাটাডোর ও দুটি বাইক নিয়ে তারা সেখানে আসে। তাঁর অভিযোগ, সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: রাতারাতি বড়সড় পারদ পতন! আরও তাপমাত্রা নামার পূর্বাভাস, মাঘের শুরুতে জমিয়ে শীতের স্পেল...
ঘটনার পর পুলিস ৪ থেকে ৫ জনকে আটক করেছে। তবে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
অন্যদিকে, পিকনিকের রাতে মদ্যপ যুবকের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় গুরতর আহত দুই। আটক মদ্যপ যুবক। জানা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চারচাকা ছোট গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে একটি ছয়চাকা গাড়িতে। এর জেরে গুরুতর আহত হন ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া এক স্কুটি চালক-সহ আরও একজন । ঘটনাটি ঘটে ওদলাবাড়ি ট্রাফিক মোড় এলাকায়, রবিবার রাতে।
আরও পড়ুন:Railway Station Fire: সাতসকালে স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড! শিয়ালদহ দক্ষিণ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তি...
আহত ব্যক্তির নাম নন্দন দাস। তিনি ওদলাবাড়ি বিধান পল্লীর বাসিন্দা। পুর্তদফতরে কর্মরত। আর একজনের নাম পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের প্রথমে ওদলাবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চারচাকা গাড়িটি দ্রুত গতিতে রাজ্য সড়ক থেকে জাতীয় সড়কে ওঠার সময় একটি ছয়চাকা গাড়িকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার পর ছোট গাড়িটি ছিটকে গিয়ে একটি স্কুটিকে ধাক্কা দেয়। সেই স্কুটিতেই ছিলেন নন্দন দাস। স্থানীয়দের অভিযোগ, চারচাকা গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। খবর পেয়ে মালবাজার থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারচাকা গাড়িসহ চালককে আটক করে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)