Sonarpur: প্রাণঘাতী প্রেম-ত্রিকোণ: সোনারপুরে বন্ধ ফ্ল্যাটে মাথায় গুলি খেয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে অরূপ, খুনের চক্রী বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা?

Sonarpur: প্রাণঘাতী প্রেম-ত্রিকোণ: সোনারপুরে বন্ধ ফ্ল্যাটে মাথায় গুলি খেয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে অরূপ, খুনের চক্রী বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা?
Sonarpur Crime: দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর-সোনারপুরের নরেন্দ্রপুর থানার নবগ্রাম এলাকায় একটি ফ্ল্যাট থেকে রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম অরূপ মন্ডল (৩৭)। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ছ’ রাউন্ড গুলি।
তথাগত চক্রবর্তী:
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নবগ্রামের ওই ফ্ল্যাটে অরূপ একাই থাকতেন। গতকাল মধ্যরাতে আচমকাই খবর আসে অরূপের ঘরে অঘটন ঘটেছে। অরূপের মামা শংকর নস্কর জানান, রাত একটা নাগাদ এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁরা খবর পান। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখেন, ঘরের ভেতর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন অরূপ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, মৃতের মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘর থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ছ’রাউন্ড গুলি উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বেঁধেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস ইতিমধ্যেই অরূপের বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা দাস এবং তাঁর এক বন্ধু রাজুকে গ্রেফতার করেছে। এদের সঙ্গে অরূপের কী সম্পর্ক ছিল বা কোনো পুরনো শত্রুতা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুলিস দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এটি খুন নাকি আত্মঘাতী হওয়ার কোনো দিক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। তবে ঘটনাস্থল থেকে একাধিক অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় খুনের সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ত্রিকোণ প্রেমের জেরে প্রেমিকের সঙ্গে প্ল্যানিং করে নিজের স্বামীর গলা কাটে স্ত্রী। রবিবার রাতে কুমারগঞ্জে যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর পঞ্চায়েতের উত্তর কুমারগঞ্জ এলাকায় রবিবার রাতের খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আনুমানিক ১০ টা নাগাদ এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটে।
আরও জানা যায়, সেই সময় গ্রামে চলছিল হরিবাসর। ভক্তিমূলক পরিবেশে আনন্দে মেতে উঠেছিল গ্রামের মানুষ। কিন্তু সেই আনন্দ মুহূর্তেই পরিণত হয় আতঙ্ক ও শোকে। হরিবাসর থেকে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন গ্রামবাসী রাস্তার উপর গলাকাটা অবস্থায় এক যুবককে ছটফট করতে দেখেন। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
