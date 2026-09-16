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কালো মেঘের বুক চিরে কালান্তক বজ্রপাত! খামারেই লুটিয়ে পড়লেন স্বামী-স্ত্রী, নিথর চারটি অবলা প্রাণীও

এদিকে, সিরাজুলের মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। খবর শুনে জ্ঞান হারান তাঁর দুই দাদা। ঘটনায় এলাকাতেও শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য কিছু দিন আগেও বামনডাঙ্গায় বজ্রাঘাতে দুটি মহিষের মৃত্যু হয়েছিল।  

Written BySoumita Khan
Published: Sep 16, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:12 PM IST
কালো মেঘের বুক চিরে কালান্তক বজ্রপাত! খামারেই লুটিয়ে পড়লেন স্বামী-স্ত্রী, নিথর চারটি অবলা প্রাণীও

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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