/কালো মেঘের বুক চিরে কালান্তক বজ্রপাত! খামারেই লুটিয়ে পড়লেন স্বামী-স্ত্রী, নিথর চারটি অবলা প্রাণীও

অরূপ বসাক: খামারে মহিষ বাঁধার সময় ভয়ংকর বজ্রপাত। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু সিরাজুল হকের (৩৮)। গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী মুন্নি পারভিন (৩০)। একই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চারটি মহিষেরও। ঘটনাটি নাগরাকাটার যমুনাবুড়ি মোড় এলাকার।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো গতকাল বিকেল নাগাদ স্বামী-স্ত্রী মাঠ থেকে মহিষ নিয়ে খামারে ফিরেছিলেন। মহিষগুলিকে খামারে বাঁধার সময় আচমকাই বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয় প্রবল বজ্রপাত। বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন দুজন। খামারটি তাঁদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে নির্জন এলাকায় অবস্থিত। ফলে দুর্ঘটনার সময় বিষয়টি পরিবারের লোক বা প্রতিবেশীদের কারও নজরে পড়েনি। বজ্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী-স্ত্রী দু’জনেই খামারের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।
সন্ধ্যে পেরিয়ে গেলেও তাঁরা বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। এরপর খামারে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা দু’জনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। রাতেই দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
হাসপাতালে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মোল্লা ইরফান হোসেন সিরাজুল হককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্ত্রী মুন্নি পারভিনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সঙ্গে সঙ্গে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
সিরাজুলের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই পরিবারে কান্নার রোল পড়ে যায়। ভাইয়ের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারান তাঁর দুই দাদা। আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় গোটা যমুনাবুড়ি মোড় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই পার্শ্ববর্তী বামনডাঙ্গায় বজ্রাঘাতে দুটি মহিষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল।
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