English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Elephant Attack: জমির ফসল কার, দখলদারির লড়াইয়ে প্রাণ গেল চাষির

Elephant Attack: খবর রটতেই ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিস, খুনিয়া ও ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা। জানা যাচ্ছে গতকাল রাতে একটি হাতি এসেছিল খয়েরবাড়ির গুড়ুম খাল বস্তিতে

Updated By: Oct 16, 2025, 12:21 PM IST
Elephant Attack: জমির ফসল কার, দখলদারির লড়াইয়ে প্রাণ গেল চাষির

অরূপ বসাক: জমিতে ধান পেকে গিয়েছে। বন্য জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চাষিরা পাহারা দিচ্ছেন সেই জমি। আর নিজের জমির ফসল বাঁচাতে গিয়েই প্রাণ গেল বছর পঞ্চাশের বিশ্বনাথ ওঁরাওয়ের। মাঠেই মিলল বিশ্বনাথের মৃতদেহ।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের খয়েরবাড়ি নিউ মার্কেট এলাকায়। সকালে এলাকার এক মহিলা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। তিনিই দেখেন মাঠে পড়ে রয়েছে বিশ্বনাথের মৃতদেহ। স্থানীয়দের বক্তব্য় হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে বিশ্বনাথবাবুর।

খবর রটতেই ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিস, খুনিয়া ও ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা। জানা যাচ্ছে গতকাল রাতে একটি হাতি এসেছিল খয়েরবাড়ির গুড়ুম খাল বস্তিতে। সেইসময় হাতিটিকে তাড়াতে যান বনকর্মীরা। পাল্টা বনকর্মীদের দিকেই তেড়ে আসে হাতিটি। আর বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ ফাগুয়া ওঁরাওয়ের বাড়ির পাশে মেলে বিশ্বনাথ ওঁরাওয়ের মৃতদেহ।

আরও পড়ুন-কালীপুজোয় বিশেষ ব্যবস্থা, শিয়ালদহ শাখায় সব ট্রেনই...বড় পদক্ষেপ রেলের..

আরও পড়ুন-যার হাতে দেশরক্ষার ভার তার কাছেই নিরাপদ নন বাবা-মা, মারাত্মক অভিযোগ বিএসএফ কর্মীর বিরুদ্ধে

নাগরাকাটা পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতন্ত্রের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠায়। খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল কুমার দিয়ে বলেন হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে এই ব্যক্তির। মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Elephant attackNagrakataJalpaiguri
পরবর্তী
খবর

Durgapur Incident: দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ' কাণ্ডে এবার 'ইউ-টার্ন' নির্যাতিতার বাবার... বড় আপডেট! বললেন...
.

পরবর্তী খবর

WB Assembly Election 2026: 'শওকত মোল্লা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল...', বিস্ফোরক নওশাদের ভ...