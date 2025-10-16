Elephant Attack: জমির ফসল কার, দখলদারির লড়াইয়ে প্রাণ গেল চাষির

Elephant Attack: জমির ফসল কার, দখলদারির লড়াইয়ে প্রাণ গেল চাষির
Elephant Attack: খবর রটতেই ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিস, খুনিয়া ও ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা। জানা যাচ্ছে গতকাল রাতে একটি হাতি এসেছিল খয়েরবাড়ির গুড়ুম খাল বস্তিতে
অরূপ বসাক: জমিতে ধান পেকে গিয়েছে। বন্য জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চাষিরা পাহারা দিচ্ছেন সেই জমি। আর নিজের জমির ফসল বাঁচাতে গিয়েই প্রাণ গেল বছর পঞ্চাশের বিশ্বনাথ ওঁরাওয়ের। মাঠেই মিলল বিশ্বনাথের মৃতদেহ।
ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের খয়েরবাড়ি নিউ মার্কেট এলাকায়। সকালে এলাকার এক মহিলা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। তিনিই দেখেন মাঠে পড়ে রয়েছে বিশ্বনাথের মৃতদেহ। স্থানীয়দের বক্তব্য় হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে বিশ্বনাথবাবুর।
খবর রটতেই ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিস, খুনিয়া ও ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা। জানা যাচ্ছে গতকাল রাতে একটি হাতি এসেছিল খয়েরবাড়ির গুড়ুম খাল বস্তিতে। সেইসময় হাতিটিকে তাড়াতে যান বনকর্মীরা। পাল্টা বনকর্মীদের দিকেই তেড়ে আসে হাতিটি। আর বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ ফাগুয়া ওঁরাওয়ের বাড়ির পাশে মেলে বিশ্বনাথ ওঁরাওয়ের মৃতদেহ।
নাগরাকাটা পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতন্ত্রের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠায়। খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল কুমার দিয়ে বলেন হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে এই ব্যক্তির। মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।
