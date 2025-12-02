Hooghly: মারাত্মক মগরা, মাত্র একশো টাকার জন্য যুবককে মাথা থেঁতলে খুন!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hooghly: ৬ বছর পর রায় মামলার ঘোষণা। দুই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 2, 2025, 11:31 PM IST
বিধান সরকার:  মাত্র একশো টাকা। তারজন্য যুবককে মাথা থেঁতলে খুন! আদালতের দোষী সাব্যস্ত হল যুগল। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন বিচারক। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগড়়ায়।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১৯ সালের ৭ জুন। ঘড়িতে তখন প্রায় তিনটে। রাতে মগড়ার কাঁটাপুকুর এলাকায় একটি দোকানের সামনে এক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে দেখতে যায়। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস মগরা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। মৃতের নাম মহম্মদ আনোয়ার। বাড়ি,  মগড়া গঞ্জ নতুন গ্রাম এলাকায়। সেদিন সন্ধ্যায় পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন আনোয়ার।

কৃষ্ণা বাউল দাস ও লক্ষ্মী রায়ের  নামে দু'জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়েক করেন মৃতের মামা। তদন্তে নেমে এক নিরাপত্তাক্ষীর খোঁজ পায় পুলিস। তিনি আনোয়ারের সঙ্গে অভিযুক্তদের বচসা হতে দেখেছিলেন। সেই সূত্রেই গ্রেফতার করা হয় কৃষ্ণা ও লক্ষ্মীকে।  পুলিস সূত্রে খবর,  আনোয়ারের কাছে একশ টাকা পেতেন লক্ষ্মী। সেই নিয়ে বচসা চলকালীন ইঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে আনোয়ারকে খুন করে কৃষ্ণা। তারপর পালিয়ে যায় দু'জন।  ৬ বছর পর মামলা রায় ঘোষণা করল আদালত।

