ATM Fraud: সাবধান! এটিএমে কার্ড আটকে গিয়েছে? হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলেই...

ATM Fraud: হাওড়ার বালিতে অল্পের জন্য জালিয়াতি হাত থেকে রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিস।
দেবব্রত ঘোষ: এটিএমে 'ভুয়ো' হেল্পলাইন নম্বর? অল্পের জন্য প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বালিতে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, বালি পুরসভার উলটোদিকে জি টি রোডের উপরে পাশাপাশি দুটি এটিএম। সেই এটিএম কাউন্টারের ভিতরেই নাকি ভুয়ো হেল্পলাইন নম্বর লিখে রেখেছিল দুষ্কৃতীরা! আজ, সোমবার সকালে যখন ওই এটিএম থেকে টাকা তুলতে যান এক ব্যক্তি, তখন কার্ডটি আটকে যায় মেশিনে। কিন্তু হেল্পলাইন নম্বরটি দেখে সন্দেহ হয় ওই ব্যক্তির। ফোন তো করেনইনি, বরং আশেপাশের লোকজনকে ডেকে বিষয়টি দেখান তিনি। এরপর খবর যায় বালি থানায় ও সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে। দেখা যায়, এটিএম কাউন্টারে যে হেল্পলাইন নম্বর লেখা রয়েছে, সেটা ভুয়ো। ফোন করলেই টাকা হাতিয়ে নিত জালিয়াতরা। আপাতত ওই দুটি এটিএমই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
এর আগে, একই কায়দায় জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছিল হাওড়ার বাধাঘাট এলাকায়। টাকা তুলতে গিয়ে এটিএম কার্ডটি আটকে গিয়েছিল মেশিনেই। শেষে উপয়ান্তর না দেখে এটিএমে মেশিনের উপর হাতে লেখা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করেছিলেন গ্রাহক। এরপরই অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যায় টাকা! থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।
