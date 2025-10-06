English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ATM Fraud: সাবধান! এটিএমে কার্ড আটকে গিয়েছে? হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলেই...

ATM Fraud: হাওড়ার বালিতে অল্পের জন্য জালিয়াতি হাত থেকে রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক।  সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিস।   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 6, 2025, 06:32 PM IST
ATM Fraud: সাবধান! এটিএমে কার্ড আটকে গিয়েছে? হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলেই...

দেবব্রত ঘোষ: এটিএমে 'ভুয়ো' হেল্পলাইন নম্বর? অল্পের জন্য প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক।  সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বালিতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Hooghly: কানহার জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে গিয়ে ফিরছেন লাশ হয়ে, ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সন্তান-সহ তিন শিক্ষিকা... হুগলিতে হাহাকার...

স্থানীয় সূত্রে খবর, বালি পুরসভার উলটোদিকে জি টি রোডের উপরে পাশাপাশি দুটি এটিএম। সেই এটিএম কাউন্টারের ভিতরেই নাকি ভুয়ো হেল্পলাইন নম্বর লিখে রেখেছিল দুষ্কৃতীরা! আজ, সোমবার সকালে যখন ওই এটিএম থেকে টাকা তুলতে যান এক ব্যক্তি, তখন কার্ডটি আটকে যায় মেশিনে। কিন্তু হেল্পলাইন নম্বরটি দেখে সন্দেহ হয় ওই ব্যক্তির। ফোন তো করেনইনি, বরং আশেপাশের লোকজনকে ডেকে বিষয়টি দেখান তিনি। এরপর খবর যায় বালি থানায় ও সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে।  দেখা যায়, এটিএম কাউন্টারে যে  হেল্পলাইন নম্বর লেখা রয়েছে, সেটা ভুয়ো। ফোন করলেই টাকা হাতিয়ে নিত জালিয়াতরা। আপাতত ওই দুটি এটিএমই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, একই কায়দায় জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছিল হাওড়ার বাধাঘাট এলাকায়। টাকা তুলতে গিয়ে এটিএম কার্ডটি আটকে গিয়েছিল মেশিনেই। শেষে উপয়ান্তর না দেখে এটিএমে মেশিনের উপর হাতে লেখা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করেছিলেন গ্রাহক।  এরপরই অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যায় টাকা! থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। 

আরও পড়ুন:  Miracle Story: অবিশ্বাস্য! 'দানব' দামোদরে স্নানে নেমে জলের তোড়ে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধা! ৪৫ কিমি দূরে ভেসে উঠলেন 'জ্যান্ত'...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
HowrahATMfraud
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee in North Bengal: 'কারও উপরে আঘাত আসে এমন ঘটনা কাম্য নয়, রাজনীতি ভুলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে'
.

পরবর্তী খবর

Bihar SIR: বিহার SIR নিয়ে এই মুহূর্তের সবথেকে বড় আপডেট! দেশ জুড়ে ভোটের নিয়মে আসছে একাধিক প...