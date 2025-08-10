Jalpaiguri Shocker: পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে অন্তরঙ্গ ছবি পাঠাত বউ, অপমানে জীবিত স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করল স্বামী-ছেলে

Jalpaiguri Shocker: পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে অন্তরঙ্গ ছবি পাঠাত বউ, অপমানে জীবিত স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করল স্বামী-ছেলে
Jalpaiguri Shocker: এলাকাবাসীদের দাবি সমাজে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলছে। এইসব ঘটনা যাতে আর না ঘটে যার কারণে যুবকের এই জীবিত স্ত্রীর শ্রাদ্ধনুষ্ঠান
প্রদ্যুত্ দাস: দুই সন্তানের মা। প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে অন্তরঙ্গ ছবি পাঠাত স্বামীর কাছে। রাগে, অভিমানে মহিলার শ্রাদ্ধ করল স্বামী ও তার দুই ছেলে। এমনই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। এনিয়ে প্রবল হইচই এলাকায়। ঘটনাটি ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত ঝাড়আলতা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিণখাওয়া সংলগ্ন এলাকার।
শান্তি রায় নামে ওই গৃহবধূর ২ ছেলে। দীর্ঘ ১৬ বছর আগে বিয়ে হয় প্রদীপ রায় নামে এক যুবকের সঙ্গে। এরপর ২ সন্তানকে রেখে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে অন্য এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এনিয়ে হইচই হয় এলাকায়। এরকম হয়তো অনেক শোনা যায়। কিন্তু সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়।
আরও পড়ুন-দ্রুত ছড়াচ্ছে করোনার নতুন ভ্যারিয়ান্ট Covid XFG, কী উপসর্গ
আরও পড়ুন-বড় শিক্ষা পাকিস্তানের, ভারতীয় বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে ২ মাসে ক্ষতি কয়েকশো কোটি টাকা
প্রদীপ রায়ের দাবি, অন্য যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সংসার পেতেছে শান্তি। কিন্তু সেই পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি পাঠাতে থাকে স্বামীর কাছে। দুই সন্তানকে নিয়ে কোনওক্রমে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন প্রদীপ। কিন্তু ওইসব ছবির ধাক্কা আর নিতে পারছিল না। পরিবারের সম্মানহানি হচ্ছিল। ঠিক করেন, জীবিত স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করবেন। শেষপর্যন্ত সেটাই করলেন প্রদীপ।
যুবক ও এলাকাবাসীদের দাবি সমাজে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলছে। এইসব ঘটনা যাতে আর না ঘটে যার কারণে যুবকের এই জীবিত স্ত্রীর শ্রাদ্ধনুষ্ঠান।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)