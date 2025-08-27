English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Murder:   বারো বছরের দাম্পত্য জীবনে সুখ ছিল না। বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়িতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চলত বলে অভিযোগ। জুয়ায় আসক্ত স্বামী শেষপর্যন্ত খুনই করল ফেললেন স্ত্রীকে!

Aug 27, 2025, 07:51 PM IST
Gangarampur Murder Case: জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত! শেষে নিজের স্ত্রীকেই... হাড়হিমকাণ্ড শহরে...

শ্রীকান্ত ঠাকুর: জুয়ার নেশা সর্বনাশা।  জুয়া খেলে 'সর্বস্বান্ত'। শেষে নিজের স্ত্রীকেই খুন করে ঝুলিয়ে দিলেন স্বামী! অভিযুক্তের তালিকায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও। ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম রেহেনা বিবি। প্রায় ১২ বছর আগে তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় গঙ্গারামপুরের  রতিনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা নুর আলমের। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন রেহেনা। অভিযোগ, বিয়ের পর ওই গৃহবধূর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্য়াচার চালাতেন স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি লোকেরা। নূর আবার জুয়া খেলায় আসক্ত ছিল। বেশ কয়েকবার সালিশী সভাও বসেছিল গ্রামেও। কিন্তু লাভ হয়নি।

জুয়ার খেলার আসক্তি কমেনি নূরের। দিন দুয়েক আগে জুয়ার খেলার জন্য নাকি স্ত্রী গয়না পর্যন্ত বিক্রি করে দেন তিনি! শেষে সর্বস্বান্ত হলে শুরু হয় তুমুল অশান্তি। অভিযোগ,  সোমবার সন্ধ্যায় রেহেনাকে খুন করে  দেহ ঝুলিয়ে দেয় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি লোকেরাই।  এরপর ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে ওই গৃহবধূকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। শেষে খবর পেয়ে বুধবার রাতে গঙ্গারামপুরে আসেন মৃতের বাপের বাড়ি লোকেরা। খবর দেওয়া হয় থানায়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য় বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিস। কীভাবে মৃত্যু? শুরু হয়েছে তদন্ত।

