Gobordanga Murder: মিঠুকে থেঁতলে মেরে খাটের নীচে, খুনের খাটুনিতে সেই বিছানায় শুয়েই ঘুম! দেওর-বউদির 'রক্তাক্ত' পরকীয়া...

Gobordanga Murder: মিঠুকে থেঁতলে মেরে খাটের নীচে, খুনের খাটুনিতে সেই বিছানায় শুয়েই ঘুম! দেওর-বউদির 'রক্তাক্ত' পরকীয়া...
Gobordanga Murder: হঠাত্-ই ঘরে দুর্গন্ধ। খাটের নীচে উঁকি দিতেই দেখা গেল, কম্বলে জড়ানো অবস্থায় পড়ে মহিলার রক্তাক্ত দেহ! গোবরডাঙায় হাড়হিম কাণ্ড।
মনোজ মণ্ডল: পরকীয়ার মর্মান্তিক পরিণতি? বউদিকে খুন করে দেহ খাটের নিচে রেখে সেই খাটেই ঘুমিয়ে ছিলেন দেওর! অভিযুক্ত এখন পুলিসের হেফাজতে। তাঁকে জেরা করে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য।
আরও পড়ুন: HS Students Death: বাইক চেপে যাচ্ছিল পরীক্ষা দিতে! ভ্যান এসে পিষে দিল দুই উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াকে...
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম মিঠু দত্ত। বছর দশেক স্বামীর কোনও খোঁজ নেই। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গার সাহাপুরে দুই ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তিনি। গতকাল, মঙ্গলবার ঘরে খাটের নিচে পাওয়া যায় মিঠুর রক্তাক্ত দেহ। অভিযোগ, বউদিকে খুন করেছে দেওর প্রদীপ। এরপর দেহ খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছে সে। শেষপর্যন্ত অবশ্য ধরা পড়ে অভিযুক্ত। প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিস। শেষে যখন খুনের কথা স্বীকার করে, তখন গ্রেফতার করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রদীপ বিবাহিত। তাঁরও ছেলে-মেয়ে আছে। কিন্তু তাঁদের ছেড়ে বেশ কিছুদিন ঘরে নাকি বউদি মিঠুর সঙ্গে থাকা শুরু করেছিলেন প্রদীপ! স্থানীয়দের দাবি, বউদি ও দেওর বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরপর সোমবার রাত থেকে হঠাত্-ই মিঠুর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বেপাত্তা ছিল প্রদীপও। এদিকে ঘরের ভিতর থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে। কীসের গন্ধ? ঘাটের নিচে উঁকি দিতেই কম্বলে জড়ানো ওই মহিলার রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান প্রতিবেশীরাই। খবর দেওয়া হয় থানায়।
আরও পড়ুন: Mid-day meal: মিডে-ডে মিলে বিরিয়ানি! চেটেপুটে খেল পড়ুয়ার দল...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)