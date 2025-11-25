Malda Shooting: ফের গুলি চলল মালদহে! বিক্রেতা খুন পাঁপড় ব্যবসারী, বাড়ি ফেরার পথে....
Malda Shooting: টাকা পয়সা ছিনতাই করে পাঁপড় ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা।
রণজয় সিংহ: ফের গুলি চলল মালদহে। তাও আবার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে! এবার খুন হয়ে গেলেন পাঁপড় বিক্রেতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমল চাঞ্চল্য কালিয়াচকে।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম আজহার আলী। কালিয়াচক থানার ফতেখানি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পাঁপড় বিক্রি করতেন। আজ, মঙ্গলবার একটি জলসা ছিল এলাকা। সেই জলসায় পাঁপড় বিক্রি করে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন আজহার। অভিযোগ, কালিয়াগঞ্জের কাশিমনগর এলাকায় দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়েন তিনি। টাকা-পয়সা ছিনতাই করে নেয় তারা। এরপর পালানোর চেষ্টা করলে, পিছন থেকে গুলি করা হয় ওই পাঁপড় বিক্রেতাকে। মাথায় গুলি গারে।
এদিকে সকালে কালিয়াচকে আমবাগান থেকে উদ্ধার হয় তৃণমূলকর্মীর দেহ। রাতরভর নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, মাথায় গুলির আঘাতের চিহ্ন ছিল। ব্যবসায়িক লেনদেন নাকি খুনের নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
