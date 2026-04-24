West Bengal Assembly Election 2026: বুথের বাইরে ৫ ঘণ্টা ওত পেতে পলাতক স্ত্রীকে পাকড়াও: ভোট-বাংলায় ফ্য়ামিলি ড্রামা

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 24, 2026, 09:52 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বাংলায় ফ্য়ামিলি ড্রামা। বুথের বাইরে রীতিমতো ওত পেতে বসেছিলেন স্বামী। এক-আধঘণ্টা নয়, টানা পাঁচ ঘণ্টা। শেষে যখন ভোট দিতে এলেন স্ত্রী, তাঁকে একেবারে হাতেনাতে পাকড়াও করলেন! ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির  মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের   তারাবাড়ির ২৫/২৩৮ নম্বর বুথে।

ছাব্বিশে নয়া রেকর্ড। SIR আবহে প্রথম দফায় ভোটদানের হার প্রায় একশোর কাছাকাছি। গতকাল, বৃহস্পতিবার ভোট হয়ে গেল উত্তরবঙ্গ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল থেকে তারাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি। চাঁদিফাটা গরমেও নিজের জায়গা থেকে সরেননি এতটুকু। কারও সঙ্গে কথাও বলছিলেন না।

এদিকে ততক্ষণে সকাল গড়িয়ে দুপুরে হয়ে গিয়েছে। ২টো নাগাদ ভোটার কার্ড ও স্লিপ নিয়ে বুথে পৌঁছন এক মহিলা। তাঁকে দেখামাত্র আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন ওই ব্যক্তি। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভোটার কার্ড ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। শেষে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসে ওই মহিলা উদ্ধার করেন। আটক করা হয় ওই ব্যক্তিকে।

তদন্তে জানা যায়, তাঁরা আসলে স্বামী-স্ত্রী। বছর দুয়েক আগে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। স্বামীর ধারণা হয়েছিল, SIR আবহে স্ত্রী ভোট দিতে আসতে বাধ্য হবেন। বাস্তবে সেটাই ঘটে। ওই ব্যক্তির দাবি, ভোটার কার্ড থেকে স্বামী হিসেবে তাঁর নাম যতক্ষণ না পর্যন্ত মুছে ফেলা হচ্ছে, ততক্ষণে যেন ওই মহিলা ভোট দিতে না দেওয়া হয়। যদিও সেই দাবি নাকচ করে দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা। মিনিট পর যথারীতি ওই মহিলা ভোটও দেন।

এদিকে নিরাপত্তারক্ষীদের গালিগালাজ করতে করতে বুথে ছেড়ে চলে যান ওই ব্যক্তি। একজন নির্বাচন আধিকারিক মন্তব্য. , "আমি ২৬ বছর ধরে নির্বাচনের ডিউটি করছি, কিন্তু এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম।"

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

