English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Manas Bhunia: অতৃপ্ত আত্মার মতো আমাকে চুষে খেয়েছে, বিস্ফোরক মানস ভুঁইঞা

Manas Bhunia slums BJP candidate Amal Ponda: মানস রঞ্জন ভূঁইয়া দাবি করেন, “ও কখনও আমার ছায়া সঙ্গী ছিল না।" বিশেষজ্ঞদের মতে বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার সবংয়ে লড়াই কঠিন। কারণ,  একজন 'কিং' হলে অপরজন 'কিংমেকার'! বিজেপি প্রার্থী অমল পান্ডা দীর্ঘদিন সবংয়ের বর্তমান বিধায়ক মানস ভুঁইঞার ‘ভোট ম্যানেজার’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 23, 2026, 05:32 PM IST
Manas Bhunia: 'অতৃপ্ত আত্মার মতো আমাকে চুষে খেয়েছে', বিস্ফোরক মানস ভুঁইঞা
মানস ভুঁইঞা

ই. গোপী: 'অতৃপ্ত আত্মার মতো আমাকে চুষে খেয়েছে'। ভোট দিয়েই বিস্ফোরক সবংয়ের তৃণমূল প্রার্থী মানস ভুঁইঞা। কটাক্ষ প্রাক্তন সঙ্গী তথা বিজেপি প্রার্থী অমল পান্ডাকে।

Add Zee News as a Preferred Source

পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং বিধানসভা কেন্দ্রে এদিন সকালে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া। স্ত্রী গীতা ভূঁইয়াকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ১৪ নম্বর বুথ, ভিকনী নিশ্চিন্তপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে ভোট দেন। ভোট দিতে যাওয়ার আগে বাড়িতে বাবা-মার মূর্তিতে প্রণাম করেন এবং তাঁদের মালা পরিয়ে প্রণাম করেন। ভোট দেওয়ার পর এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। 

এরপর Zee ২৪ ঘণ্টার মুখোমুখি হয়ে মানস রঞ্জন ভূঁইয়া বলেন, “গণতন্ত্রের মন্দিরে আজ অগ্নিপরীক্ষা চলছে। বহু ঝড়-ঝাপটা এবং যন্ত্রণা পেরিয়ে এই ভোট হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে।” একইসঙ্গে এদিন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তথা এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বর্তমানে বিজেপি প্রার্থী অমল পান্ডাকে নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। 

মানস রঞ্জন ভূঁইয়া দাবি করেন, “ও কখনও আমার ছায়া সঙ্গী ছিল না।" বলেন, "শুরু থেকেই ওরা অতৃপ্ত আত্মার মতো আমাকে চুষে খেয়েছে।” সব মিলিয়ে ভোটের দিনেও সবংয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ যে তুঙ্গে, তা স্পষ্ট মানস রঞ্জন ভূঁইয়ার মন্তব্যেই। প্রসঙ্গত, একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ছিলেন অমল পান্ডা। দীর্ঘদিন সবংয়ের বর্তমান বিধায়ক মানস ভুঁইঞার ‘ভোট ম্যানেজার’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন রাজনৈতিক মহলে। 

কিন্তু পরবর্তীকালে দলীয় সংগঠনে পরিবর্তন এনে আবু কালাম বক্সকে ব্লক সভাপতি করা হলে ধীরে ধীরে মানস ভুঁইঞার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। সেই সময় থেকেই রাজনৈতিক সমীকরণে বদল দেখা যায়। শেষে তৃণমূল ছেড়ে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন অমল পান্ডা। আর বিজেপিতে যোগ দিয়েই পান সবংয়ের টিকিট।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার লড়াই কঠিন। কারণ,  একজন 'কিং' হলে অপরজন 'কিংমেকার'! সবংয়ের ৮ বারের বিধায়ক মানস ভুঁইঞা। ওদিকে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে টিকিট পাওয়া অমল পান্ডা সবংকে চেনেন হাতের তালুর মতো। বলা হয়, মানস ভুঁইঞাকে মানস ভুঁইঞা বানিয়েছেন এই অমল পান্ডা-ই! মানস ভুঁইঞার জেতার পিছনে বড় ভূমিকা ছিল অমল পান্ডার। এখন দেখার ভোটবাক্সে মানুষ কার পক্ষে রায় দেয়।

আরও পড়ুন, Pabitra Kar: ভোট দেওয়ার পরই নন্দীগ্রামের রেজাল্ট নিয়ে বড় ইঙ্গিত 'কুল' পবিত্র করের- বিস্ফোরক তৃণমূল প্রার্থীর স্ত্রীও

আরও পড়ুন, Kumarganj BJP Candidate Subhendu Sarkar: প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে চড়-থাপ্পড়, গাড়ি ভাঙচুর - ভয়ংকর ভোট-ছবি কুমারগঞ্জে

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Manas Bhuniasabangtmc candidatebjp candidateAmal Ponda
পরবর্তী
খবর

Pabitra Kar: ভোট দেওয়ার পরই নন্দীগ্রামের রেজাল্ট নিয়ে বড় ইঙ্গিত 'কুল' পবিত্র করের- বিস্ফোরক তৃণমূল প্রার্থীর স্ত্রীও
.

পরবর্তী খবর

Pabitra Kar: ভোট দেওয়ার পরই নন্দীগ্রামের রেজাল্ট নিয়ে বড় ইঙ্গিত 'কুল' পবিত্র করের...