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Mangalkot Shocker: সালিশি সভায় বেধড়ক মারধর, ৮ দিন পর হাসপাতালে মৃত্যু তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির

Mangalkot Shocker: অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি শুরু হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 07, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:05 PM IST
Mangalkot Shocker: সালিশি সভায় বেধড়ক মারধর, ৮ দিন পর হাসপাতালে মৃত্যু তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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