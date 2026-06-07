/Mangalkot Shocker: সালিশি সভায় বেধড়ক মারধর, ৮ দিন পর হাসপাতালে মৃত্যু তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির

পার্থ চৌধুরী: গ্রামের বারোয়ারি পুজো কমিটির আর্থিক হিসাব নিয়ে ডাকা সভায় মারধরের শিকার হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মিহির ঘোষ। ঘটনার আটদিন পর,রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় বর্ধমানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার পুরাতনহাট গ্রামে চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৫ জনের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।
পুলিস ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মিহির ঘোষ মঙ্গলকোট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। পেশায় কৃষক মিহিরবাবুর বাড়ি পুরাতনহাট গ্রামে। পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী, দুই ছেলে ও পুত্রবধূ। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।
পুত্র প্রবীর ঘোষ জানান, গত ৩০ মে গ্রামের কয়েক জন বাসিন্দা মিহিরবাবুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। তাঁদের দাবি ছিল,গ্রামের বারোয়ারি পুজো কমিটির আর্থিক হিসাব নিয়ে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। অভিযোগ,পুরাতনহাট ধর্মরাজতলায় বসা ওই সভায় বচসার এক পর্যায়ে মিহিরবাবুর উপর চড়াও হন কয়েক জন। শাবল দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়।
জানা গেছে, রক্তাক্ত অবস্থায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে টানা কয়েক দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মিহিরবাবুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায়ও ছড়ায় চাপা উত্তেজনা। পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রামের পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মঙ্গলকোট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং মারধরের নেপথ্যের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন দেহটি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করানো হয়। যদিও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর পর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নিহতের বাড়িতে কেউ দেখা করতে যাননি।
মৃতের পুত্র জানান, সাগর ঘোষ,মানা পাল,রামু ঘোষ সহ অন্যরা বাবাকে ডেকে নিয়ে যায়। ওরা মদ খেয়ে ছিল। হিসেবের অছিলায় এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে। বাবাকে প্রথমে মঙ্গলকোট,পরে বর্ধমান ও তারপরে কলকাতায় ভর্তি করা হয়। পরে রবিবার সকালে বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান মিহির ঘোষ।
গ্রামের তৃণমূল কর্মী বুদ্ধদেব পাল জানান,'আমাদের অন্য দুজনকেও একইভাবে মারধর করা হয়। কোনোরকমে আমরা রক্ষা পেয়ে যাই।
তাদের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক হওয়ার জন্য বিজেপির উন্মত্ত জনতা মিহিরবাবুকে লাঠি, শাবল,ইঁট দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে।
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