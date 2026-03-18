TMC Candidate: 'তৃণমূলকে জেতানো যাবে না', প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই বড় ভবিষ্যদ্বাণী খোদ বিধায়কেরই

TMC Candidate: 'তৃণমূলকে জেতানো যাবে না', প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই বড় ভবিষ্যদ্বাণী খোদ বিধায়কেরই
West Bengal Election 2026 TMC Candidate: ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে ভুল বোঝানো হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'প্রার্থী বদল না হলে তৃণমূলকে জেতানো যাবে না'। দলের কাছে এবার সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনার আর্জি জানালেন ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভুল বোঝানো হয়েছে'।
ঘটনাটি ঠিক কী? একুশে বিধানসভা ভোটে প্রথমবার ঘাসফুলে ফোটে ফরাক্কায়। তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়ক হন মনিরুল ইসলাম। পাঁচ বছর বাদে সেই মণিরুলের নামই প্রার্থীতালিকা থেকে বাদ। গতকাল, মঙ্গলবারই রাজ্যের ২৯১ আসনে দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফরাক্কায় মণিরুলে বদলে এবার তৃণমূল প্রার্থী সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। তিনি জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতিও।
এদিকে প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরই দলের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন মণিরুল। টিকিট না পেয়ে এবার ফরাক্কা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। এমনকী, সামশেরগঞ্জে কেন্দ্রেও নাকি তাঁর পরিবারের এক সদস্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন! এদিন অবশ্য সুর অনেকটাই নরম মণিরুলের।
মণিরুল বলেন, 'রাজনীতিতেই থাকব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে ভুল বোঝানো হয়েছে। কংগ্রেস,মিম ও হুমায়ুন কবীরের দল যোগাযোগ করেছে। কাউকে সিদ্ধান্ত জানাইনি'। দলে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলে আশাবাসী মণিরুল।
এদিকে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষেও প্রার্থী-অসন্তোষ। খন্ডঘোষ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নবীন বাগকে প্রার্থী মানব না।' এই দাবি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সহ একঝাঁক নেতা পদত্যাগ করার সিদ্ধ্যান্ত নিয়েছেন। ব্লক সভাপতির দাবি, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম জেলাপরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় এবং গোপালবেরা, কৈয়র, বেরুগ্রাম, সগরাই, শাঁকারি ১ এবং উখরিদ অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতিরা।
ব্লক সভাপতির অভিযোগ, 'দলে থেকে যারা গদ্দারি করে তাদের মূল্যায়ন হয়।' বিদ্রোহীরা কোনওভাবেই নবীন বাগকে প্রার্থী হিসাবে মানবেন না। তাই তারা দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সমস্ত রকম কর্মসূচি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন। একই অভিযোগ জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়েরও। বুধবারই নিয়ম মেনে জেলা পরিষদের পদ থেকেও ইস্তফা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
