Manoj Tiwari BJP offer: 'আমার কাছে অন্য দলের প্রস্তাব', টিকিট না পেয়ে ফুলবদলের পথে রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী?

Manoj Tiwari BJP offer: 'আমার কাছে অন্য দলের প্রস্তাব', টিকিট না পেয়ে ফুলবদলের পথে রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী?
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'খারাপ লেগেছে, কারণ আমরা মানুষ'। ছাব্বিশে টিকিট না পেয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্য়ের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের বিদায়ী প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। জানালেন, 'বিপক্ষ দলের প্রস্তাব আছে। বিজেপি প্রস্তাব দিয়েছে। আমি ভাবনাচিন্তা করছি'।
মনোজ বলেন, '২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ১৮ বার ফোন করেছিলেন। আমি তখন প্র্যাকটিশ করছিলাম। ফোন ধরতে পারিনি। তারপর ফোন করতেই আমাকে হাওড়ায় প্রার্থী করেন। এবার প্রার্থী না হওয়ায় খারাপ লেগেছে। কারণ আমরা মানুষ'।
ক্রিকেটের বাইশ গজ ছেড়ে রাজনীতির আঙ্গিনায়। একুশে বিধানসভা ভোটের হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ। বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীকে বেশ বড় ব্যবধানেই হারিয়েই বিধায়কও হন তিনি। এরপর মনোজকে ক্রীড়া ও যুবকল্য়াণের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এবার টিকিটই পেলেন না সেই মনোজ। তাঁর বদলে এবার শিবপুরে তৃণমূল প্রার্থী রানা চট্টোপাধ্যায়।
মনোজ অবশ্য একা নন। এবার টিকিট পাননি রাজ্য়ের আরও ৩ বিদায়ী মন্ত্রী। তাজমুল হোসেন,বিপ্লব রায়চৌধুরী ও জোৎস্না মান্ডি। বাদ পড়েছেন ৭৪ জন বিধায়কও। যেমন, বেলেঘাটায় এবার টিকিট পেলেন না পরেশ পাল। জোড়সাঁকোয় নেই বিদায়ী বিধায়ক বিবেক গুপ্ত। বারাসতেও চিরঞ্জিতে বদলে সব্যসাচী দত্ত।
