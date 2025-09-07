English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durgapur Death: প্রেমিকা ডেকে নিয়ে যাওয়ার ৩ দিন পর মিলল যুবকের ঝুলন্ত দেহ

Durgapur Death: ভৈরবের মৃতদেহ উদ্ধারের পর  অমরাবতীর ডিফেন্স কলোনীতে ওই যুবতীর এক আত্মীয়ে বাড়িতে ভাঙচুর চালায় ক্ষুব্ধ জনতা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 7, 2025, 05:54 PM IST
চিত্তরঞ্জন দাস: তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। বাড়ির লোকজন হন্যে হয়ে খুঁজলেও কোনও সন্ধান মেলেনি। শেষপর্যন্ত দুর্গাপুর টাউনশিপের যুবকের ঝুলন্ত দেহ মিলল তার বাড়ির পেছন থেকে। মৃত যুবকের নাম ভৈরব ক্ষেত্রপাল। প্রশ্ন উঠছে এই মৃত্যুর পেছনে কি কোনও ত্রিকোণ প্রেমের বিষয় রয়েছে?

ভৈরব ক্ষেত্রপাল দুর্গাপুরের টাউনশিপ থানার  ভ্যাম্বে কলোনির বাসিন্দা।  তার সঙ্গে  সম্পর্ক ছিল স্থানীয় এক যুবতীর। অভিযোগ ওই যুবতী ভৈরবকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর আর তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ভৈরবের মৃতদেহ উদ্ধারের পর  অমরাবতীর ডিফেন্স কলোনীতে ওই যুবতীর এক আত্মীয়ে বাড়িতে ভাঙচুর চালায় ক্ষুব্ধ জনতা। পুলিস এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

মৃত যুবকের দিদি রিমা বার্নওয়ালার অভিযোগ, ভাই ৩ দিন ধরে নিখোঁজছিল। পুলিসে খবর দিয়েছিলাম। কোনও খোঁজ মেলেনি। ওই মেয়েটি আমার ভাইকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যারা আমার ভাইকে খুন করল তাদের কঠোর শাস্তি চাই।

পুলিসের তরফে বলা হচ্ছে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যু কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে। যে বাড়িতে ভাংচুর চালানো হয়েছে সেই বাড়িতে যারা ছিলেন তাদের উদ্ধার করা হয়েছে।

ভৈরবের দিদি বলেন, ওদের মাসির মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক। আমরা ওদের বলেছিলাম ভাই যদি কোনও ভুল করে তাহলে আমাদের বলবে। ওই মেয়ে আমার ভাইকে ফোনে ডেকেছিল। ভাই কাউকে বলেনি। আমার এক কাকার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকেই ভাই নিখোঁজ ছিল। মেয়েটি বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর ফোন নম্বর চেয়েছিলাম। ওরা দেয়নি। আজ সকালে ভাইয়ের লাশ পাওয়া গেল। থানা-পার্টিকে জানিয়েছিলাম। 

DurgapurDurgapur deathDurgapur incident
