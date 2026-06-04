/kalyan Banerjee: অনেকে ক্ষমতা ছাড়া থাকতে পারছেন না, জানি না কী হবে: কল্যাণ

রাজীব চক্রবর্তী: বিরোধী দলনেতা অবৈধ। স্পিকারের অধিকার নেই। স্পিকারের উচিত ছিল, পার্টির সুপারিশ গ্রহণ করা। আমরা কোর্টে যাব। যে বহিষ্কৃত তাকে পার্টির বিরোধী দলনেতা করা যায় না। এমনটাই মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
গতকালই দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ৫৯ বিধায়কের সমর্থন নিয়ে বিরোধী দলনেতা হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে তৃণমূলের অনেকে মুখ না খুললেও দলের এমপিদের সম্পর্কে কল্য়াণ বলেন,আমাদের দলের অনেকেই ক্ষমতা ছাড়া থাকতে পারছেন না। আমি জানি না কি হবে। চিফ হুইপ হিসেবে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।
ঋতব্রতর দিকে ইঙ্গিত করে কল্যাণ বলেন, একে আনার জন্য রাজ্যসভার এক সাংসদের বড় ভূমিকা ছিল। ট্রেড ইউনিয়নের বিখ্যাত তোলাবাজ ছিল। নেত্রীর কথা না শুনে বলবে,মমতা আমাদের নেত্রী!
মমতার নাম না করলে নিজদের এলাকায় চড় থাপ্পড় খাবে। বি টিমের নেত্রী মমতা হতে পারেন না। মমতা ছাড়া বিরোধী নেই। এরা অপদার্থ,গদ্দার।
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বাংলাদেশের ছাত্র নেতার খুনের ঘটনা সম্পর্কে মমতার মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল সাংসদ হলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারও নাম বলেনি। অমিত শাহ খুঁজছে কীভাবে মমতাকে জেলে ভরা যায়। এটাই মটিফ।
কল্যাণ বলেন, এখন চিফ হুইপ হিসেবে কিছু বুঝতে পারছি না। কী হবে? আমরা পরিষদীয় দল ভাঙিয়ে বি টিম করিনি। মন্ত্রী যারা হয়েছে তার অর্ধেক তৃণমূলের। মুখ্যমন্ত্রী ঘুষখোর। পরিষদীয় দল ভাঙার ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ হবে তৃণমূল। গ্রীষ্মের ছুটির পর আদালতে যাবে তৃণমূল। ঋতব্রতকে আগেই বহিস্কার করেছে দল। তারপরেও তাকে তৃণমূলের বিধায়ক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন স্পিকার।
তৃণমূলের পরিষদীয় দলের পর বিজেপি'র টার্গেট সংসদীয় দল? দলের মুখ্যসচেতক হিসেবে কার্যত অন্ধকারে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
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