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kalyan Banerjee: অনেকে ক্ষমতা ছাড়া থাকতে পারছেন না, জানি না কী হবে: কল্যাণ

kalyan Banerjee: বাংলাদেশের ছাত্র নেতার খুনের ঘটনা সম্পর্কে মমতার মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল সাংসদ হলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারও নাম বলেনি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 04, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:54 PM IST
kalyan Banerjee: অনেকে ক্ষমতা ছাড়া থাকতে পারছেন না, জানি না কী হবে: কল্যাণ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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