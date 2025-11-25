English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Train Cancellation News: BIG UPDATE: হচ্ছেটা কী! এক সপ্তাহে ৪০ ট্রেন ক্যানসেল, চরম ভোগান্তি বাংলার...

South Eastern Train Cancel: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩২টি বাতিল ট্রেনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে কোন ট্রেনগুলো বাতিল থাকবে তার তালিকা। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে আগামী ৩ দিন চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে চলেছেন নিত্যযাত্রীরা।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 25, 2025, 05:41 PM IST
Train Cancellation News: BIG UPDATE: হচ্ছেটা কী! এক সপ্তাহে ৪০ ট্রেন ক্যানসেল, চরম ভোগান্তি বাংলার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতি সপ্তাহেই কোন না কোন সমস্যার ফলে রীতিমত নাভিশ্বাস উঠছে যাত্রীদের! ফের যাত্রীদের জন্য রয়েছে দুঃসংবাদ। এই আবহে ফের একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল (Train Cancel ) করা হল দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের (South Eastern Railway) বিভিন্ন শাখায়। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৫-২৭ নভেম্বর চক্রধরপুর ডিভিশনে (Chakradharpur Division) মোট ১৬ জোড়া ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩২টি বাতিল ট্রেনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে কোন ট্রেনগুলো বাতিল থাকবে তার তালিকা। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে আগামী ৩ দিন চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে চলেছেন নিত্যযাত্রীরা।

কিন্তু ঠিক কেন এই সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, রেলের লোকো পাইলটের পরীক্ষাতে বেশিরভাগ কর্মীরা ব্যস্ত থাকবেন তাই এই সিদ্ধান্ত। আদ্রা ডিভিশনে টানা এক সপ্তাহ (২৪-৩০ নভেম্বর) ধরে চলবে নানা কাজ। তাই ২৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ট্রেন বাতিল (Train Cancel ) করা হয়েছে ৪ জোড়া (৮টি) মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

টানা এক সপ্তাহ বন্ধ থাকছে দক্ষিণ-পূর্ব শাখার একাধিক ট্রেন, তালিকা রইল (Train Cancelled)

সূত্রের খবর, রেলের লোকো পাইলটের একটি পরীক্ষাতে বেশিরভাগ কর্মীরাই নিয়োজিত থাকবেন। সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার ফলে আদ্রা ডিভিশনে টানা এক সপ্তাহ অর্থাৎ (২৪-৩০) নভেম্বর পর্যন্ত চলবে উন্নয়নমূলক নানান কাজ। এর ফলে মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ৪ জোড়া মেমো প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে (Train Cancelled) । এবার এক নজরে দেখে নিন চক্রধরপুর ডিভিশন থেকে কোন ট্রেনগুলিকে বাতিল করা হল।

চক্রধরপুর ডিভিশনের বাতিল ট্রেনগুলো নিচে আলোচনা করা হল:

১) ৬৮০৪৫/৬৮০৪৬ টাটানগর-রাউরকেল্লা-টাটানগর মেমু- ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর।

২) ৬৮১৩৩/৬৮১৩৪ টাটানগর-বাদামপাহাড়-টাটানগর মেমু- ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর।

৩) ৬৮১৩৫/৬৮১৩৬ টাটানগর-বাদামপাহাড়-টাটানগর মেমু- ২৫ ও ২৬ নভেম্বর।

৪) ৬৮১২৯/৬৮১৩০ টাটানগর-বাদামপাহাড়-টাটানগর মেমু- ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর।

৫) ৬৮০০৩/৬৮০০৪ টাটানগর-গুয়া-টাটানগর মেমু ২৫ ও ২৬ নভেম্বর।

৬) ৬৮০২৫/৬৮০২৬ চক্রধরপুর-রাউরকেল্লা-চক্রধরপুর মেমু ২৫ ও ২৬ নভেম্বর।

৭) ৬৮০২৯/৬৮০৩০ রাউরকেল্লা-ঝাড়সুগদা-রাউরকেল্লা মেমু ২৫, ২৬ ও ১৭ নভেম্বর।

৮) ৬৮০৩৩/৬৮০৩৪ ঝাড়সুগদা-সম্বলপুর-ঝাড়সুগদা মেমু ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর।

৯) ৬৮১২৫/৬৮১২৬ টাটানগর-বারবিল-টাটানগর মেমু ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর।

মঙ্গলবার ও বুধবার চক্রধরপুর ডিভিশনে বাতিল কোন কোন ট্রেন:

হাতিয়া-রাউরকেল্লা প্যাসেঞ্জার
বীরমিত্রপুর-বরশুঁয়া-বীরমিত্রপুর প্যাসেঞ্জার
হাতিয়া-টাটানগর মেমু

বুধবার ও বৃহস্পতিবার চক্রধরপুর ডিভিশনে বাতিল কোন কোন ট্রেন:

রাউরকেল্লা-হাতিয়া প্যাসেঞ্জার
টাটানগর-হাতিয়া মেমু
হাতিয়া-টাটানগর মেমু

আদ্রা ডিভিশনে বাতিল মোট চারটি ট্রেন:

আদ্রা-আসানসোল-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার
আদ্রা-ভগা-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার
মেদিনীপুর-আদ্রা-মেদিনীপুর মেমু
আদ্রা-বরাভূম-আদ্রা মেমু

বাতিল বোকারো স্টিল সিটি-ধানবাদ-বোকারো স্টিল সিটি

এছাড়া বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে: 

ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেন বোকারো স্টিল সিটি রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত চলবে।
বর্ধমান হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেস গোমো পর্যন্ত চলবে।
টাটা-আসানসোল-বরাভূম মেমু আদ্রা পর্যন্ত চলবে।
আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু ট্রেনটি আদ্রা পর্যন্ত চলবে।

বেশ কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি বদল করা হয়েছে:
 

বক্সার-টাটা এক্সপ্রেস
হাতিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস
খড়গপুর-হাতিয়া এক্সপ্রেস
ধানবাদ-বাঁকুড়া মেমু

একাধিক ট্রেন বাতিল, যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে যাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, যাত্রীদের সুবিধায় ক্রমাগত স্টেশনগুলিতে ঘোষণা করা হচ্ছে। তার ফলে কিছুটা ভোগান্তি লাঘব করা সম্ভব হবে বলেই আশা কর্তৃপক্ষের।

আরও পড়ুন: SSC TET Exam: TET উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিরাট দুঃসংবাদ! হাইকোর্ট জানাল বড় আপডেট...এবার কী করবেন চাকরীপ্রার্থীরা?

আরও পড়ুন: Zubin Garg death update: 'জ়ুবিন গর্গকে নির্মম ভাবে খুন করা হয়েছে, কারণ জানলে গোটা অসম চমকে যাবে...'

 

 

 

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
ChakradharpurHowrahpassengerRailTrain Cancellationrailwaysouth Eastern trainEastern Railway train cancellationHowrah train cancellation news
পরবর্তী
খবর

SSC TET Exam: TET উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিরাট দুঃসংবাদ! হাইকোর্ট জানাল বড় আপডেট...এবার কী করবেন চাকরীপ্রার্থীরা?
.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana's Wedding: স্থগিত স্মৃতির বিয়ে, পলাশের বিরুদ্ধে 'প্রতারণার' অ...