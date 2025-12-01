SIR in Bengal: এনুমারেশন ফর্ম দিতে গিয়ে ভোটারদের খুঁজেই পেলেন না BLO-রা! নোটিস টাঙিয়ে বিএলও জানিয়ে দিলেন...

SIR in Bengal: এনুমারেশন ফর্ম দিতে গিয়ে ভোটারদের খুঁজেই পেলেন না BLO-রা! নোটিস টাঙিয়ে বিএলও জানিয়ে দিলেন...
SIR in Bengal Hooghly: অবৈধ ভোটার বাদ যাক! হ্যাঁ, এমনই মত স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, যদি সঠিক ভোটার হন তাহলে এলাকায় থাকবেন, তিনি না থাকলে হয়তো তাঁর পরিবার আত্মীয়-স্বজনরা থাকবেন। এক্ষেত্রে কাউকে পাওয়া যায়নি। তাহলে?
বিধান সরকার: ভোটার (Voters) খুঁজে পাওয়া যায়নি, নোটিস দিয়ে জানিয়ে দিলেন বিএলও (BLO)। বাংলায় চলছে এসআইআর (SIR in Bengal)। তার মধ্যেই হুগলিতে উঠে এল এই ছবি।
চাঁপদানি বিধানসভা
চাঁপদানি বিধানসভার ১১১ নম্বর বুথে ২৫ জন, ১১২ নম্বর বুথে ৩০ জন ভোটারকে চিহ্নিত করতে না পেরে পাবলিক নোটিশ সাঁটিয়ে দিলেন বিএলও। বৈদ্যবাটি পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের এই দুটি বুথে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে বেশ কিছু ভোটারকে খুঁজেই পেলেন না বিএলও-রা!
৩-এ ৩ = শূন্য
নিয়মমতো তিনবার ওই এলাকায় গিয়েও তাঁদের না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় নোটিস টাঙিয়ে দেন বিএলও-রা। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনো ভোটারকে খুঁজে না পেলে সেই এলাকায় পাবলিক নোটিস দেওয়ার কথা বিএলওর। সেইমতো কাজ করেছেন তাঁরা। ওই বুথের বিএলওদের সঙ্গে থাকা বিএলএ-রাও খুঁজে বের করতে পারেননি হারিয়ে-যাওয়া ভোটারদের।
বাদ যাক অবৈধ
স্থানীয় বাসিন্দাদের মত, যদি সঠিক ভোটার হন তাহলে এলাকায় থাকবেন, তিনি না থাকলে হয়তো তাঁর পরিবার আত্মীয় স্বজনরা থাকবেন। অন্ততত থাকার কথা। কিন্তু, এক্ষেত্রে কাউকে পাওয়া যায়নি। এসআইআর-এর মাধ্যমে প্রকৃত বৈধ ভোটারদেরই নাম থাকুক, অবৈধ ভোটার বাদ যাক।
