Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /জঙ্গল দাপানো শকুন্তলার মাথার দাম ১০ লাখ! আত্মসমর্পণ কিষেণজির কমরেড লেডি পুষ্পার

জঙ্গল দাপানো শকুন্তলার মাথার দাম ১০ লাখ! আত্মসমর্পণ কিষেণজির কমরেড লেডি 'পুষ্পা'র

Mao leader Pushpa surrender: বাম আমলে শকুন্তলাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল পুলিস। আত্মসমর্পণের সময় শকুন্তলা ওরফে মাও নেত্রী পুষ্পা বলেন, "আমাদের দলের যারা এখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন তাঁরা চেষ্টা করুন মূল স্রোতে ফিরে আসার। বর্তমান সরকার অনেক ভালো কাজ করছে। অস্ত্র ছেড়ে উন্নয়নে সামিল হওয়াই সকলের জন্য মঙ্গলের।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 20, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:00 PM IST
জঙ্গল দাপানো শকুন্তলার মাথার দাম ১০ লাখ! আত্মসমর্পণ কিষেণজির কমরেড লেডি 'পুষ্পা'র
Image Credit: মাওবাদী নেত্রী পুষ্পার আত্মসমর্পণ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাহুলের মৃত্যু থেকেও শিক্ষা নেই: দিঘার সমুদ্রে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ফের তলিয়ে গেল
Digha10 min ago
2
Neymar24 min ago
3
Mao leader Pushpa surrender25 min ago
4
Angelina Jolie26 min ago
5
red card1 hr ago