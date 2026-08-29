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৭০-এই থামবে না, আরও বাড়বে পেঁয়াজের দাম! বলছেন বিক্রেতারা, আর লঙ্কা...

Market price: সুন ৩০০ টাকা, আদা ২৫০ টাকা। সরষের তেল ছিল ১৭০, হয়েছে ১৮০ টাকা। কোথাও ক্যাপসিকাম  ১৫০ টাকা প্রতি কিলো। কোথাও লঙ্কা কিলো ১০০-১২০ টাকা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 29, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:51 PM IST
৭০-এই থামবে না, আরও বাড়বে পেঁয়াজের দাম! বলছেন বিক্রেতারা, আর লঙ্কা...
Image Credit: অগ্নিমূল্য পেঁয়াজ, লঙ্কা, সবজি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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