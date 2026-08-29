/৭০-এই থামবে না, আরও বাড়বে পেঁয়াজের দাম! বলছেন বিক্রেতারা, আর লঙ্কা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগ্নিমূ্ল্য বাজার। হাত দিলেই লাগছে ছ্যাঁকা। কলকাতা থেকে জেলা সর্বত্র একই ছবি। বেড়েছে পেঁয়াজ, শাকসবজি ও মুদিখানা সামগ্রীর দাম। বিভিন্ন বাজারে বাজারে ও গোডাউনে অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও পুলিস। তবুও কমছে না দাম। নাভিশ্বাস উঠছে মানুষের। ক্রেতারা জানান গত কয়েক সপ্তাহে দাম অনেকটাই বেড়েছে। ফলে পরিমাণে কম কেনাকাটা করতে হচ্ছে।
কলকাতায় মানিকতলা বাজারে পেঁয়াজ আগে ছিল কেজি প্রতি ৪৫-৫০টাকা, এখন এক কেজির দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫-৬০ টাকা। রসুন ৩০০ টাকা, আদা ২৫০ টাকা। ডিম দেশি মুরগি হলে ১০ টাকা, হাঁসের ১৩ টাকা। দাম বেড়েছে চালের, তেলের। সরষের তেল ছিল ১৭০, হয়েছে ১৮০ টাকা। দাম বেড়েছে চিনির। কেজি প্রতি ৭০ টাকা এখন চিন। বিক্রেতারাও স্বীকার করছেন দাম বেড়েছে পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন শাকসবজির। অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য শাকসবজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে দাম বাড়ছে। পুজোর আগে দাম করার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন বিক্রেতারা। সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে চিনির। চিনি কোথাও ৬৫ টাকা কোথাও আবার ৭০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি সর্ষের তেল-সহ অন্যান্য মুদিখানা সামগ্রীর দামও বেড়েছে। হাওড়ার বাজারে গিয়ে দেখা গেল দামের ছবিটা ঠিক এরকম-
পেঁয়াজ- ৭০
টমেটো-৫০
পটল -৬০
ঝিঙে -৬০
ঢেঁড়শ-৮০
বেগুন -৮০
করলা -৮০
চিনি -৭০
সর্ষের তেল -১৭২
সাদা তেল -১৪৩
ময়দা -৪৩
জলপাইগুড়িতে আবার বিভিন্ন বাজারের বিভিন্ন দোকানে একই সবজির দাম এক-এক দোকানে ইচ্ছামতো নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের থেকে ঠকিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। কোথাও ক্যাপসিকাম ১৫০ টাকা প্রতি কিলো ক্রেতাদের থেকে দাম চাওয়া হচ্ছে। কোথাও আবার ৬০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও লঙ্কা কিলো ১০০-১২০ টাকা। আবার কোথাও একই লঙ্কা ৭০ টাকা। পেঁয়াজ কোথাও ৬০ টাকা, কোথাও ৫০ টাকা কেজি প্রতি।
গত কয়েক দিনে ডবল দাম বেড়েছে পেঁয়াজের। বাঙালির পাতে তাই এবার আমিষের বদলে নিরামিষ-ই মনে হচ্ছে ভবিতব্য! কারণ, পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। যা বাঙালির সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে অনেকটাই কষ্টকর। এবছর নাসিকের পেঁয়াজ প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেও পেঁয়াজের এই দাম বৃদ্ধি বলছেন বিক্রেতারা। তাই বাজারে এখন পেঁয়াজ বিক্রিও কম হচ্ছে। আগে যারা ১ কেজি নিতেন, তাঁরা এখন ৩০০ বা ৪০০ গ্রাম পেঁয়াজ নিচ্ছেন। বিক্রেতাদের আশঙ্কা পেঁয়াজের দাম আরও বাড়তে পারে।
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