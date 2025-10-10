Fire in Bankura: মশা তাড়াতে গিয়ে একী কাণ্ড! নিমেষে পুড়ে ছাই গোটা বাড়ি, কোনওমতে....

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Fire in Bankura: মশা তাড়াতে গিয়ে একী কাণ্ড! নিমেষে পুড়ে ছাই গোটা বাড়ি, কোনওমতে....

Fire in Bankura: প্রবল শব্দ ও আগুন দেখে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। খবর দেওয়া হয় বেলিয়াতোড় থানা ও দমকলে। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 10, 2025, 06:00 PM IST
Fire in Bankura: মশা তাড়াতে গিয়ে একী কাণ্ড! নিমেষে পুড়ে ছাই গোটা বাড়ি, কোনওমতে....

মৃত্যুঞ্জয়  দাস: মশার হাতে থেকে বাঁচতে বিপত্তি। নিমেষের পুড়ে ছাই মাটির বাড়ি! কোনওমতে প্রাণে বাঁচলেন  এক দম্পতি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার বড়জোড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বড়জোড়া ব্লকের র বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাচ্ছালা গ্রামের বাসিন্দা  আশিষ দণ্ডপাত।  টালি ও টিনের ছাউনি দেওয়া দু'কামরার মাটির বাড়ি। আলাদা কোনও গোয়ালঘর নেই। মাটির বাড়িতেই একটা ঘরে স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন আশিষ। আরেকটি ঘরে রয়েছে বেশ কয়েকটি গোরু। এখন গোরু থাকার কারণে বাড়িতে মশার উপদ্রব খুবই। মশার হাতে বাঁচতে ঘরে ধোঁয়া দেওয়া হয় রোজই। আর তাতেই ঘটে গেল বড়সড় অঘটন।

গোরুর জন্য বাড়িতে ঘর মজুত করে রাখা ছিল। গতকাল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধোঁয়া থেকে কোনওভাবে আগুন লেগে যায় খড়ের খাদায়! চোখের নিমেষে ছড়িয়ে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়।  পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়ির একাংশ  ও জিনিসপত্র।  প্রবল শব্দ ও আগুন দেখে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। খবর দেওয়া হয় বেলিয়াতোড় থানা ও দমকলে। দমকলের চেষ্টায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

