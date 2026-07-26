চালু হল 'মতুয়া বন্ধু মেডিক্যাল কার্ড', নামী বেসরকারি হাসপাতালে মিলবে বিরাট ছাড়

মনোজ মণ্ডল: মতুয়া ভক্তদের জন্য বড় উদ্যোগ! এবার নামী বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসার সুবিধা মিলবে 'মতুয়া বন্ধু মেডিক্যাল কার্ড'-এর মাধ্যমে। চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করতে বড় পদক্ষেপ নিল মতুয়া মহাসংঘ।
রবিবার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কলকাতার নামী বেসরকারি হাসপাতাল-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হল সুব্রত ঠাকুর পন্থী মতুয়া মহাসংঘ। অনুষ্ঠানে গাইঘাটার বিধায়ক তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি সুব্রত ঠাকুর-এর হাতে তুলে দেওয়া হয় 'মতুয়া বন্ধু মেডিক্যাল কার্ড'।
এই কার্ডের মাধ্যমে হাসপাতালের ওপিডি পরিষেবা,বিভিন্ন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা, ওষুধ-সহ একাধিক চিকিৎসা পরিষেবায় বিশেষ ছাড় ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন কার্ডধারীরা।
ওই নামী বেসরকারি হাসপাতালের প্রতিনিধি শ্রীতপা চক্রবর্তী ঠাকুর জানান, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল উন্নত বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও বেশি মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা।
অন্যদিকে, সুব্রত ঠাকুর জানান, শুধু এই হাসপাতালেই নয়, আগামী দিনে আরও একাধিক নামী বেসরকারি হাসপাতালকে মতুয়া মহাসংঘের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে,যাতে সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা পান।
মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক মিঠু বালা জানা জানান, বর্তমানে এটি 'মতুয়া বন্ধু চিকিৎসা কার্ড' হিসেবে চালু হলেও ভবিষ্যতে সর্বসাধারণের জন্যও এই পরিষেবার দরজা খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
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