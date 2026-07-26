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চালু হল 'মতুয়া বন্ধু মেডিক্যাল কার্ড', নামী বেসরকারি হাসপাতালে মিলবে বিরাট ছাড়

Matua Bandhu Medical Card: সুব্রত ঠাকুর জানান, শুধু এই হাসপাতালেই নয়, আগামী দিনে আরও একাধিক নামী বেসরকারি হাসপাতালকে মতুয়া মহাসংঘের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 26, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:26 PM IST
চালু হল 'মতুয়া বন্ধু মেডিক্যাল কার্ড', নামী বেসরকারি হাসপাতালে মিলবে বিরাট ছাড়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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