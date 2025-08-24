Matua Thakur Bari: বাইরে চলে এল ঠাকুরবাড়ির দ্বন্দ্ব, সুব্রত ঠাকুরের তৃণমূলে যোগদানের জল্পনা উসকে দিলেন শান্তনু
Matua Thakur Bari: বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর দাবি করেন ঠাকুরবাড়িতে বসে দালাল চক্র চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এতে নষ্ট হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ
মনোজ মণ্ডল: হিন্দু শংসাপত্র দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়ির অন্তরেই শুরু হল দ্বন্দ্ব! প্রকাশ্যে গন্ডগোলে জড়ালেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের মহা সংঘাতীপতি বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর ও সংঘাতীপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এই দ্বন্দ্বের মধ্যস্থতা করতে ময়দানে নামলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর। বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের তৃণমূলের যোগদানের জল্পনা উসকে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।
অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরের অভিযোগ, মতুয়া ভক্তদের মতুয়া কার্ড ও হিন্দু শংসাপত্র দেওয়ার জন্য নাথমন্দিরে বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। শনিবার সেই ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত মতুয়া ভক্তদের হুমকি দেয় সুব্রত ঠাকুর। তার প্রতিবাদ করতেই শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে গন্ডগোলে জড়ান সুব্রত ঠাকুর। এরপর বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। শান্তনু ঠাকুর দাবি করেন সুব্রত ঠাকুরের ভীমরতি হয়েছে এখন পদের লোভ হয়েছে, তাই বিজেপি থেকে টিকিট পেয়ে জিতে তৃণমূলের যাবার প্রবণতা দেখাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তিনি বিজেপির ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন।
এ ব্যাপারে বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর দাবি করেন ঠাকুরবাড়িতে বসে দালাল চক্র চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এতে নষ্ট হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ। সুব্রত ঠাকুরের তৃণমূলে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন উনি তৃণমূলের দিকে পা বাড়িয়ে রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন ঠাকুরবাড়িকে কুক্ষিগত করে রেখেছে শান্তনু ঠাকুর। তার প্রতিবাদে তিনি মমতা ঠাকুর ও বোন মধুপর্ণা ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠকে বসেন।
এ ব্যাপারে শান্তনু ঠাকুরের মা ছবিরানী ঠাকুর দাবি করেন, শান্তনুর নেতৃত্বে কিছু মানুষ ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ নষ্ট করছেন। সুব্রত ঠাকুরের মতুয়া মহাসংঘের ন্যায্য অধিকারের দাবি নিয়ে তিনি বড়দিদি হিসাবে মমতা ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
এ ব্যাপারে মমতা বালা ঠাকুর বলেন তারাই প্রথম মমতা ঠাকুরের কাছে আসেন, সুব্রত-শান্তনু দুজনায় আমার সন্তান। তাই সন্তান হিসেবে আমার উচিত সেখানে গিয়ে গন্ডগোল মেটানো। তাই গেছিলাম। মমতা ঠাকুর দাবি করেন সুব্রত ঠাকুরের মতুয়া মহা সঙ্গের অধিকার পাওয়া উচিত। তৃণমূলের যোগদান করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন সুব্রত ঠাকুর এবং মমতা ঠাকুরকে ছোট করার জন্য, নিজের দোষ ঢাকার জন্য শান্তনু ঠাকুর এই দাবি করছেন। তৃণমূলে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে কোনো কথা সুব্রত সঙ্গে হয়নি মমতা ঠাকুরের।
