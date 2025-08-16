English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bula Chowdhury: CCTV ঢেকে দিয়ে বুলা চৌধুরীর বাড়িতে ভংয়কর চুরি! অনুমান কোনও স্থানীয়...

Medal theft: হিন্দমোটরের সেই বাড়ি অবশ্য এখন ফাঁকাই থাকে। সপরিবারে কলকাতায় কসবায় থাকেন বুলা। মাঝেমধ্যেই হিন্দমোটরের বাড়িতে যান তিনি। কাছেই থাকেন ভাই মিলন চৌধুরী। বাড়িটি তিনিই দেখাশোনা করেন।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 16, 2025, 12:54 PM IST
Bula Chowdhury: CCTV ঢেকে দিয়ে বুলা চৌধুরীর বাড়িতে ভংয়কর চুরি! অনুমান কোনও স্থানীয়...
ফাইল ছবি

পিয়ালি মিত্র: সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে মেডেল চুরির ঘটনায় স্থানীয় কোনও মাদকাসক্ত বা চোরের হাত থাকতে বলে অনুমান। এই বাড়িটি তালাবন্ধ থাকে। কলকাতাতে থাকেন বুলা চৌধুরী। একজন কেয়ারটেকার থাকেন বলেই সূত্রের খবর। বুলা চৌধুরী গত ১৯ জুলাই শেষবার এই বাড়িয়ে এসেছিলেন বলে জানা যায়। অসুস্থ থাকায় আসতে পারেননি অনেকদিন। ফলে বাড়িটি যে ফাঁকা থাকে সে বিষয়ে ধারণা ছিল চোরের। 

বাড়ি পিছন দিকে রেল লাইন আছে। সেই দিক থেকে গ্রীল কেটে ভিতরে ঢোকে। তিনটি সিসিটিভি রয়েছে বাড়িতে সবগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ি থেকে ১০-১২ মেডেল ও কিছু ট‍্যাপ চুরি করা হয়েছে। মেডেলগুলি হল রুমে সাজানো ছিল, তবে সেগুলো ছাড়া ওই রুমে আরও মূল্যবান আর্টওয়ার্ক থাকলেও সেগুলি অবশ্য চুরি করা হয়নি। বাড়ি যেহেতু ফাঁকা ছিল, নির্দিষ্ট কতদিন আগে চুরি হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

শুক্রবার বিষয়টি নজরে আসে। সিসিটিভির ডিভিআর নিয়ে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। প্রসঙ্গত, সাতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির খবর পাওয়া যায় শুক্রবার। খোয়া যায় পদ্মশ্রী-সহ যাবতীয় পুরস্কার ও মেডেল। এমনকী, বেসিনের কল, লক্ষ্মীর ঘটও! অভিযোগ দায়ের করা হয় উত্তরপাড়ায় থানায়।  নাম, 'সুন্দর বাড়ি'। বুলা চৌধুরীর আদিবাড়ি হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর এলাকায়। এই বাড়ি থেকেই সাঁতারে হাতেখড়ি তাঁর। 

এদিন বাড়িতে গিয়ে দেখেন, পিছন দিকে গেটের তালা ভাঙা। উধাও বুলা চৌধুরীর যাবতীয় পুরস্কার, মেডেল ও স্মারক। সঙ্গে বিষয়টি উত্তরপাড়া থানায় জানানো হয়। জানা গিয়েছে, এর আগেও তিনবার চুরি হয়েছিল বুলা চৌধুরীর বাড়িতে। থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর, কিছুদিনের জন্য় পুলিস পিকেটও বসানো হয়েছিল। তারপর থেকে বাড়িটি ফাঁকাই থাকত।

