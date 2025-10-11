Durgapur: ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ! দুর্গাপুরে রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়... তারপর হাসপাতালের পিছনেই...

Durgapur: ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ! দুর্গাপুরে রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়... তারপর হাসপাতালের পিছনেই...
Durgapur: দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ। নির্যাতিতা ওড়িশার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তোলপাড় পরিস্থিতি।
চিত্তরঞ্জন দাস: ২০২৪ সালে আর জি কর হাসপাতালে ট্রেনি ডাক্তারের ধর্ষণ ও মৃত্যুতে তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য থেকে দেশে। তারপর কসবা আইন কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণে অভিযোগ ওঠে। ফের সেই কাণ্ডের ছায়া পড়ল দুর্গাপুরের এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে। দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিস।
জানা গিয়েছে, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ। ব্যাপক উত্তেজনা শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে। শোভাপুরের কাছে বেসরকারি ওই মেডিক্যাল কলেজে ওড়িশার জলেশ্বরের ওই তরুণী ডাক্তারি পড়ছিল। গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ওই ডাক্তারি পড়ুয়া তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছিলেন। ফেরার সময় কয়েকজন ব্যক্তি হাসপাতালের পেছনের দিকে নির্জন জঙ্গলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় ওই তরুণীকে। সেখানেই তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিস আসে ঘটনাস্থলে। শুরু হয়েছে তদন্ত।
নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছেন, খবর পাওয়া মাত্রই তাঁরা এখানে ছুটে আসে। এখানে এসে দেখতে পান মেয়ের অবস্থা সংকটজনক। তাঁর মেয়ের জন্য এই জায়গা সুরক্ষিত নয়। মা বলেন, 'ছেলে বন্ধুর সঙ্গে রাতে খাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল মেয়ে। রেস্তোরাঁর বাইরে তিনজন তাদের ধাওয়া করে। ভয়ে ছেলে বন্ধু তাঁকে ফেলে পালিয়ে যায়। মেয়ে ওর পিছনে ছুটতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণে সে বেপাত্তা হয়ে যায়। মেয়েকে একা দেখে তিনজন টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলের নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। একজন ওকে গণধর্ষণ করে। এবং ওর ফোন কেড়ে নিয়ে বলে, সকালে ৩হাজার টাকা দিলে তবে ফেরত দেওয়া হবে। আর যদি কাউকে বলে তাহলে খুন করে দেবে বলে হুমকি দেয়।'
গণধর্ষণের ঘটনা রিপোর্ট তলব। কীভাবে ঘটনা ঘটল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না কেন? বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত কৈফিয়ত তলব করল স্বাস্থ্য ভবন। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার তরফ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে।
