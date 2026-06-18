CM Suvendu Adhikari: 'শাসকের আইন নয়, চলবে আইনের শাসন!', হাইটেক হচ্ছে বাংলা পুলিস, RRU-এর সঙ্গে মেগা চুক্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত এবং প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল সরকার। দেশের প্রথম সারির প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়’ (RRU)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করল রাজ্য। বুধবার নবান্নে এই হাই-প্রোফাইল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, তাঁর সরকার পশ্চিমবঙ্গে ‘শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন’ প্রতিষ্ঠা করতে দায়বদ্ধ। একই সঙ্গে, পুলিস বাহিনীর আধুনিকীকরণে বিগত তৃণমূল সরকারের দীর্ঘদিনের ‘উদাসীনতা’ ও খামতিকে তীব্র নিশানা করেন তিনি।
আগের সরকারকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
শুভেন্দু অধিকারী জানান, রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই আধুনিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব প্রথম এসেছিল ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে। কিন্তু তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি এবং ফাইল আটকে রেখেছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনার পর দ্রুত এই চুক্তি সম্পন্ন করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "অতীতে কলকাতা পুলিসের তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে। কিন্তু আগের সরকার পুলিসকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, আধুনিক সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত জনবল না দেওয়ায় সেই গৌরব হারিয়েছিল। আমরা সেই হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনব।"
কী কী আধুনিক প্রশিক্ষণ পাবে পুলিস?
এই চুক্তির আওতায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিস এবং কলকাতা পুলিসের কনস্টেবল থেকে শুরু করে সাব-ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর, ডব্লিউবিপিএস এবং আইপিএস অফিসাররা বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ পাবেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: সাইবার অপরাধ তদন্ত ও ডিজিটাল ফরেনসিক। ডার্ক ওয়েব নজরদারি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর পুলিসিং। সন্ত্রাস দমন, সীমান্ত গোয়েন্দা কার্যক্রম এবং উপকূলীয় নিরাপত্তা। মানবপাচার বিরোধী অভিযান, ড্রোন পুলিসিং এবং কে-নাইন ডগ স্কোয়াড প্রশিক্ষণ।
পুলিস সংস্কারে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা
আইন-শৃঙ্খলা জোরদার করতে মুখ্যমন্ত্রী আরও কয়েকটি বড় ঘোষণা করেন। তিনি জানান, পুলিসে নিয়োগের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হবে এবং গোটা প্রক্রিয়ায় ১০০% স্বচ্ছতা আনা হবে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ শেষ করা প্রায় ১৬ হাজার কনস্টেবলকে দ্রুত কাজে নামানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি, রাজ্যের প্রতিটি থানাকে ধাপে ধাপে ‘১১২’ জরুরি পরিষেবার আওতায় আনা হবে এবং তৈরি করা হবে কুইক রেসপন্স টিম।
সবশেষে রাজ্যের মানুষকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জনগণের নিরাপত্তার পাশাপাশি আমাদের পুলিস কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব। নতুন পরিকাঠামোয় আমাদের পুলিস কর্মীদের আর অন্যায়ভাবে রক্ত ঝরবে না, হাসপাতালে যেতে হবে না।" রাজনৈতিক মহলের মতে, এই চুক্তির মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিলেন যে, রাজ্যে অপরাধ দমন ও পুলিসি ব্যবস্থার ভোলবদল করাই এখন তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য।
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