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CM Suvendu Adhikari: 'শাসকের আইন নয়, চলবে আইনের শাসন!', হাইটেক হচ্ছে বাংলা পুলিস, RRU-এর সঙ্গে মেগা চুক্তি

Major Boost for West Bengal Police: ১১২ পরিষেবা থেকে ১৬ হাজার নিয়োগ, পুলিসে বড় ধামাকা মুখ্যমন্ত্রীর। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গৌরব ফিরবে কলকাতায়! আগের সরকারের ফাইল বন্দি প্রস্তাব ঝেড়ে ফেলে মাস্টারস্ট্রোক শুভেন্দুর। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 18, 2026, 12:38 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:38 AM IST
CM Suvendu Adhikari: 'শাসকের আইন নয়, চলবে আইনের শাসন!', হাইটেক হচ্ছে বাংলা পুলিস, RRU-এর সঙ্গে মেগা চুক্তি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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