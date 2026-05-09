English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: মেগা স্যাটারডে-তে দুর্যোগের অশনিসংকেত: ৫০ কিমি বেগে কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্তি তান্ডব করবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলায়

Bengal Weather Update: মেগা স্যাটারডে-তে দুর্যোগের অশনিসংকেত: ৫০ কিমি বেগে কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্তি তান্ডব করবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলায়

West Bengal Weather Update: প্রায় সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং হুগলিতে কালবৈশাখীর দাপট দেখা যেতে পারে। কলকাতায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সাথে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। দুপুরের পর বৃষ্টি শুরু হতে পারে, যা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আগত মানুষের জন্য কিছুটা অস্বস্তির কারণ হতে পারে।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 9, 2026, 08:59 AM IST
Bengal Weather Update: মেগা স্যাটারডে-তে দুর্যোগের অশনিসংকেত: ৫০ কিমি বেগে কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্তি তান্ডব করবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলায়

অয়ন ঘোষাল: আগামীকাল রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইবে। উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি আজ শনিবার পর্যন্ত। আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা বাড়বে, রোদের তেজ বাড়বে, গরম ও আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ভোগাবে।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত:

পূর্ব বিহারে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে মধ্যপ্রদেশ থেকে ছত্তীসগঢ়ের ওপর দিয়ে ঝাড়খন্ড পর্যন্ত। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প বাংলায় ঢুকছে। এর ফলেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।

মেগা স্যাটারডে দুর্যোগের ঘনঘটা

রাজ্য রাজনীতির মেগা স্যাটারডে আজ। শপথের দিন শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা! দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে প্রভাব কম থাকবে। আজ কলকাতায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। সেই বৃষ্টি নির্দিষ্ট করে কখন শুরু হবে তার ওপর নির্ভর করছে শপথে যোগ দেওয়া অগণিত মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হবে কি হবে না। পূর্বাভাস অনুয়ায়ী ঝড় বৃষ্টি শুরু হওয়ার কথা দুপুরের পর। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হবে বেলা সাড়ে ১২ টা নাগাদ। তারপর প্রধানমন্ত্রীর ফিরে যাওয়ার কথা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বৃষ্টির ২ ঘণ্টা আগে তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস বা নাও কাস্ট জারি করবে। 

আরও পড়ুন:West Bengal CM Oath Ceremony Live: ব্রিগেডে বাজছে 'হে নূতন...', রবীন্দ্র আবহেই আজ শপথ বাংলার প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে প্রায় সব জেলাতে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলিতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। এইসব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

আজ দুপুরের পর কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া কালবৈশাখীর সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

রবিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এই চার জেলা থেকে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ঝড়ের পূর্বাভাস।। বাকি কলকাতা-সহ দক্ষিণ বঙ্গের জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে শুষ্ক আবহাওয়া বাড়বে তাপমাত্রা।

আরও পড়ুন:Swasthya Sathi: সরকার বদলে নার্সিহোমে নিচ্ছে না স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, দুর্ভোগে ক্যানসার আক্রান্ত থেকে জরুরি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি পেশেন্টও

উত্তরবঙ্গের কী আপডেট

উত্তরে ঝড় বৃষ্টি চলবে আজ শনিবার বিকেল পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন নেই। আগামী সপ্তাহে বাড়বে তাপমাত্রা। আজ শনিবারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া।

রবিবারে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। সোমবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
kolkata weatherMega SaturdayKalbaishakhiWest Bengal Rainalipore weather office
পরবর্তী
খবর

Suvendu Adhikari: বঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ‘যোগী মডেলে'র বড় ভক্ত
.

পরবর্তী খবর

Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবেন? বিরাট বড় ক...