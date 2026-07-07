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নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা? কে? পোস্টার পড়তেই হইচই, দলের স্পষ্ট বক্তব্য

Nandigram by-election: নন্দীগ্রামের বাসিন্দারা চাইছেন নন্দীগ্রামেরই হোক বা বহিরাগত, যিনি প্রার্থী হবেন, তিনি যেন শুভেন্দু অধিকারীর মত আপন হতে পারেন।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 07, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:06 PM IST
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা? কে? পোস্টার পড়তেই হইচই, দলের স্পষ্ট বক্তব্য
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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