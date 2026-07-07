/নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা? কে? পোস্টার পড়তেই হইচই, দলের স্পষ্ট বক্তব্য

কিরণ মান্না: এখনও ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। ভোটের বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়নি। কিন্তু তার আগেই প্রার্থীর নামে পড়ল পোস্টার! প্রার্থী ঘোষণার আগেই নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপি নেতার নামে পোস্টার। আর সেই পোস্টার ঘিরে তুঙ্গে জল্পনা।
নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনের এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। ওদিকে বিজেপিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। কিন্তু এরই মধ্যে নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি নেতা মেঘনাথ পালের নামে পোস্টার পড়ায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। পোস্টারে লেখা রয়েছে, "নন্দীগ্রামের বিধায়ক হিসেবে মেঘনাথ পালকে দেখতে চাই", পাশাপাশি "আপনার মূল্যবান ভোটে গড়ে উঠুক শক্তিশালী ও উন্নত নন্দীগ্রাম"—এমন বার্তাও দেওয়া হয়েছে। তবে কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি।
উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে নন্দীগ্রামের আরও এক বিজেপি নেতা অঞ্জন ভারতীর নামও প্রার্থী হিসেবে সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। তবে এই বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি সুশৃঙ্খল দল। যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে রাজ্য স্তর এবং কেন্দ্র স্তর থেকে হবে। কিছু উৎসাহী কর্মী হয়তো এমন করেছেন। এই দলে ব্যক্তি বড় নয়, দল বড়, দলের থেকে দেশ বড়। দল থেকে যাকে ঠিক করা হবে তাঁকেই পদ্মফুল প্রতীকে প্রার্থী হিসেবে সবাই বেছে নেবে।
উল্লেখ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও জয়লাভ করায়, নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে এই আসনটি ছাড়তে হয়। ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। যদিও তিনি নন্দীগ্রামের অভিভাবক হয়েই থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে নন্দীগ্রামের বাসিন্দারাও চাইছেন নন্দীগ্রামেরই হোক বা বহিরাগত, যিনি প্রার্থী হবেন, তিনি যেন শুভেন্দু অধিকারীর মত আপন হতে পারেন।
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