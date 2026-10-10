/ভোরের মহিষাসুরমর্দিনী পৌঁছে গেল পাড়ায় পাড়ায়, মেমারিতে বিধায়ক মানব গুহর বিশেষ উদ্যোগ

অরূপ লাহা: ভোরের আকাশে তখনও অন্ধকারের রেশ। চারপাশে শিউলির গন্ধ, আগমনী সুর আর দেবীপক্ষের অপেক্ষা। বাঙালির মহালয়া মানেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী। কিন্তু বদলে যাওয়া জীবনযাত্রায় অনেক বাড়িতেই এখন আর রেডিও নেই। সেই কারণে মহালয়ার চেনা আবেগ থেকে কেউ যাতে দূরে না থাকেন, তারই ব্যবস্থা করলেন মেমারির বিধায়ক মানব গুহ। পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে মহালয়ার সকালে শহরজুড়ে মাইকের মাধ্যমে মহিষাসুরমর্দিনী শোনানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। শুধু শহর নয়, গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠান।
পাড়ায় পাড়ায় মহিষাসুরমর্দিনী
মেমারির চকদিঘি মোড় ও বামুনপাড়া মোড়কে কেন্দ্র করে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রেডিওতে যে সময়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনীর স্তোত্রপাঠ শোনানো হয়, সেই সময়েই সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হয়েছিল। তাই বেশি জোরে নয়, কম আওয়াজেই শোনানো হয় মহিষাসুরমর্দিনী।
কেন এই উদ্যোগ?
বিধায়ক মানব গুহর বক্তব্য, অনেকের বাড়িতে এখন আর রেডিও নেই। আবার নানা কারণে অনেকের পক্ষে ভোরে উঠে রেডিও চালিয়ে অনুষ্ঠান শোনাও সম্ভব হয় না। সেই কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে শহরের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও মহালয়ার চেনা আবহের অংশ হতে পারেন।
নতুন প্রজন্মের কাছে পুরনো ঐতিহ্য
সময় বদলেছে, বদলেছে বিনোদনের মাধ্যমও। এখন অনেকেই টেলিভিশনে মহালয়ার অনুষ্ঠান দেখেন। কিন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী শোনার সঙ্গে বাঙালির যে দীর্ঘদিনের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে, তার আবেদন এখনও অমলিন। স্থানীয় বাসিন্দা সৈকত সামন্তের মতে, এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পুরনো ঐতিহ্য ও পরম্পরার পরিচয় ঘটানো সম্ভব। মহালয়ার ভোরে পাড়ার মানুষ একসঙ্গে এই অনুষ্ঠান শোনার সুযোগও পান। সব মিলিয়ে, মেমারির এই উদ্যোগ শুধু মাইকে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার নয়। রেডিও থাকুক বা না থাকুক, মহালয়ার সকালে বাঙালির চেনা আবেগকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রয়াস। দেবীপক্ষের সূচনায় সেই উদ্যোগই হয়ে উঠল মেমারির বিশেষ আকর্ষণ।
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