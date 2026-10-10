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ভোরের মহিষাসুরমর্দিনী পৌঁছে গেল পাড়ায় পাড়ায়, মেমারিতে বিধায়ক মানব গুহর বিশেষ উদ্যোগ

মহালয়ার সেই পুণ্যপ্রভাতে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে দেখা গেল এক অন্যরকম উদ্যোগ। বাড়িতে বাড়িতে রেডিও না থাকলেও যাতে কেউ মহিষাসুরমর্দিনী শোনা থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য শহরজুড়ে মাইকের মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করলেন মেমারির বিধায়ক মানব গুহ। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 10, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 04:43 PM IST
ভোরের মহিষাসুরমর্দিনী পৌঁছে গেল পাড়ায় পাড়ায়, মেমারিতে বিধায়ক মানব গুহর বিশেষ উদ্যোগ

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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