Bardhaman: ছাব্বিশের আগে ঘর ভাঙল বিজেপির, বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে দল ছাড়লেন...
Bardhaman: ব্লকসভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী জানান, বাংলার অধিকার রক্ষার লড়াইকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা তৃণমূলে যোগদান করেছেন।
অরূপ লাহা: আবার দলবদল। দলবদল পূর্ব বর্ধমানে। পদ্মশিবির ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে গেলেন একজন জনপ্রতিনিধি। রবিবাসরীতে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি-র পঞ্চায়েত সদস্যা। কয়েকদিন আগেই তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে ঘাসফুল শিবিরে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দেন মেমারী ১ নম্বর ব্লকের নিমো ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ২ নম্বর সংসদের ১৮২ নম্বরের বুথের সদস্যা বুল্টি জানা মণ্ডল। এরপরই রবিবার তৃণমূলের দলীয় সভায় যোগদান করেন তিনি। তার হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন মেমারী ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী।
বুল্টি জানা মণ্ডলের দাবি, বর্তমানে বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি বিজেপি যে অত্যাচার করছে, বাংলাকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত করছে তার প্রতিবাদে ও মমতা ব্যানার্জীর বাংলার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর লড়াকু মানসিকতাকে সম্মান জানিয়েই তৃণমূলে যোগদান করলাম।
ব্লকসভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী জানান, একদিকে বিজেপির বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি অত্যাচার ও অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলার জননেত্রীর বাংলার অধিকার রক্ষার লড়াইকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা তৃণমূলে যোগদান করেছেন।আজ নতুন করে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যাও যোগদান করলেন।
