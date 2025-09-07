English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bardhaman: ছাব্বিশের আগে ঘর ভাঙল বিজেপির, বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে দল ছাড়লেন...

Bardhaman: ব্লকসভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী জানান, বাংলার অধিকার রক্ষার লড়াইকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 7, 2025, 07:59 PM IST
Bardhaman: ছাব্বিশের আগে ঘর ভাঙল বিজেপির, বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে দল ছাড়লেন...

অরূপ লাহা: আবার দলবদল। দলবদল পূর্ব বর্ধমানে। পদ্মশিবির ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে গেলেন একজন জনপ্রতিনিধি। রবিবাসরীতে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি-র পঞ্চায়েত সদস্যা। কয়েকদিন আগেই তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে ঘাসফুল শিবিরে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দেন মেমারী ১ নম্বর ব্লকের নিমো ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ২ নম্বর সংসদের ১৮২ নম্বরের বুথের সদস্যা বুল্টি জানা মণ্ডল। এরপরই রবিবার তৃণমূলের দলীয় সভায় যোগদান করেন তিনি। তার হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন মেমারী ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী।

Add Zee News as a Preferred Source

বুল্টি জানা মণ্ডলের দাবি, বর্তমানে বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি বিজেপি যে অত্যাচার করছে, বাংলাকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত করছে তার প্রতিবাদে ও মমতা ব্যানার্জীর বাংলার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর লড়াকু মানসিকতাকে সম্মান জানিয়েই তৃণমূলে যোগদান করলাম। 

আরও পড়ুন-গলা টিপে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভকে! তেহট্ট কাণ্ডে গ্রেফতার ৪...

আরও পড়ুন-স্বামীর মৃত্যুতে অঝোরে কাঁদছিল স্ত্রী, তাকেই খুনের দায়ে গ্রেফতার করল পুলিস! ভয়ংকর কাহিনি...

ব্লকসভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী জানান, একদিকে বিজেপির বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি অত্যাচার ও অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলার জননেত্রীর বাংলার অধিকার রক্ষার লড়াইকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা তৃণমূলে যোগদান করেছেন।আজ নতুন করে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যাও যোগদান করলেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
BardhamanmemariBJP leader join TMC
পরবর্তী
খবর

Durgapur Death: প্রেমিকা ডেকে নিয়ে যাওয়ার ৩ দিন পর মিলল যুবকের ঝুলন্ত দেহ
.

পরবর্তী খবর

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে!...