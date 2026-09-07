/দুর্ঘটনায় মাছবোঝাই ট্রাক, ভেতরে আটকে চালক, রাস্তায় পড়ে থাকা মাছ কুড়তে ঝাঁপালেন স্থানীয়রা

প্রদ্যুত্ দাস: দুর্ঘটনার কবলে মাছ বোঝাই গাড়ি। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল গাড়িতে থাকা মাছ। আর এরকম এক পরিস্থিতিতে কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষ মাস। রাস্তায় পড়ে থাকা সেই মাছ কুড়তে হুড়হুড়ি পড়ে গেল স্থানীয়দের মধ্যে।
সোমবার একটি মাছবোঝাই ছোট লরি গুরুতর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক দোমহানী মোড় সংলগ্ন এলাকায়। প্রবল ধাক্কায় রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে প্রচুর পরিমাণে বাটা মাছ। দুমড়ে মুছে যায় গাড়িটি। গাড়ির ভেতরেই আটকে থাকেন চালক। দমকল বাহিনী, পুলিশ এবং স্থানীয়দের অক্লান্ত চেষ্টায় আহতদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে ধাক্কা মারে মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি। আহত হন চালক ও খালাসি। সোমবার জলপাইগুড়ি দোমহানী মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধাক্কায় পিকআপ ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। চালক গাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন। দুর্ঘটনার পর রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে প্রচুর বাটা মাছ। চালক তখনও উদ্ধারের অপেক্ষায়।
এদিকে, গাড়ির চালক যখন গাড়ির ভেতরে আচটে তখন তার দিকে কারও নজর নেই। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন স্থানীয় মানুষজন। তারা এসে ওই চালককে উদ্ধার তো দূরের কথা, মন দেন মাছ কুড়তে। রাস্তায় পড়ে থাকা সেই মাছ কুড়তে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় মানুষজনের মধ্যে। কেউ কেউ ব্যাগ নিয়ে হাজির হন মাছ কুড়তে। দমকলের লোকজন এসে ওই দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটি নিয়ে যায়।
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