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দুর্ঘটনায় মাছবোঝাই ট্রাক, ভেতরে আটকে চালক, রাস্তায় পড়ে থাকা মাছ কুড়তে ঝাঁপালেন স্থানীয়রা

Jalpaiguri: জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে ধাক্কা মারে মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি। আহত হন চালক ও খালাসি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 07, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:03 PM IST
দুর্ঘটনায় মাছবোঝাই ট্রাক, ভেতরে আটকে চালক, রাস্তায় পড়ে থাকা মাছ কুড়তে ঝাঁপালেন স্থানীয়রা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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