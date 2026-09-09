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পানের বরজের ভিতর হাত-মুখ বাঁধা মহিলার নগ্ন দেহ! নারকীয় অত্যাচারের পর খুন?

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাধারানীদেবী দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি নিজের বাপের বাড়ি চিরঞ্জিতপুরেই থাকতেন। তবে সম্প্রতি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় তিনি শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি এলাকায় ঘুরতেন। শুধু খাওয়ার সময় হলে বাড়ি এসে খেয়ে আবার চলে যেতেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 09, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:58 PM IST
পানের বরজের ভিতর হাত-মুখ বাঁধা মহিলার নগ্ন দেহ! নারকীয় অত্যাচারের পর খুন?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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পানের বরজের ভিতর হাত-মুখ বাঁধা মহিলার নগ্ন দেহ! নারকীয় অত্যাচারের পর খুন?
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