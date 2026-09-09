/পানের বরজের ভিতর হাত-মুখ বাঁধা মহিলার নগ্ন দেহ! নারকীয় অত্যাচারের পর খুন?

কিরণ মান্না: পানের বরজ থেকে হাত-মুখ বাঁধা পোশাকহীন মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। শারীরিক নির্যাতনের পর খুনের অভিযোগে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার পূর্ব দক্ষিণ ময়না গ্রামে পানের বরজে। মৃত মহিলার নাম রাধারানী অধিকারী (৪৪)। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের অভিযোগ, মানসিক ভারসাম্যহীনতার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে তাঁকে খুন করেছে। ইতিমধ্যেই পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
প্রতিদিনের মতোই পানের বরজে কাজ দেখতে গিয়েছিলেন শীলা জানা। বরজের ভেতরে ঢুকতেই তিনি আঁতকে ওঠেন। তিনি দেখতে পান, ভেতরে এক মহিলার নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। মহিলার হাত ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিল। শরীরে কোনও পোশাক ছিল না। এই দৃশ্য দেখে চরম আতঙ্কে তিনি বরজ থেকে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি আশেপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। মুহূর্তের মধ্যে গ্রামে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। বরজের সামনে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়।
এরপর পানের বরজের মালিক অরূপ জানা সরাসরি ময়না থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিস বাহিনী। পুলিস বরজের ভেতর থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাধারানীদেবী দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি নিজের বাপের বাড়ি চিরঞ্জিতপুরে থাকতেন। কিন্তু সম্প্রতি এলাকায় জল জমে যায়। সেই কারণে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি এলাকায় থাকতে শুরু করেন। শুধু খাওয়ার সময় হলে তিনি বাড়ি আসতেন। খাওয়া শেষ হলেই আবার বেরিয়ে যেতেন।
পরিবারের দাবি, মহিলা একা ও মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। দুষ্কৃতীরা এই অসহায় অবস্থার পুরো সুযোগ নিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, মহিলাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। তারপর প্রমাণ লোপাট করতে তাঁকে খুন করে পানের বরজে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মহিলার মৃত্যুর আসল কারণ কী, তা জানতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়না থানার ওসি অর্কদীপ হালদারের নেতৃত্বে পুলিস এই ঘটনার পুরো তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
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