Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Baruipur Case Update:চিত্কার থামাতে নাবালিকার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরা হয়, বারুইপুরকাণ্ডে অভিযুক্তদের হাড়হিম স্বীকারোক্তি

Baruipur Case Update:চিত্কার থামাতে নাবালিকার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরা হয়, বারুইপুরকাণ্ডে অভিযুক্তদের হাড়হিম স্বীকারোক্তি

Baruipur Case Update: অভিযুক্তরা কবুল করেছে, নাবালিকাকে ওই আঘাত করেছিল আনন্দ সর্দার। হাত দিয়েই সেই আঘাত করে আনন্দ। সেই আঘাতে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে নাবালিকা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 08, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:07 AM IST
Baruipur Case Update:চিত্কার থামাতে নাবালিকার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরা হয়, বারুইপুরকাণ্ডে অভিযুক্তদের হাড়হিম স্বীকারোক্তি
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণে ফের শুরু বৃষ্টি, জারি হলুদ সতর্কতা, উত্তরে অতিভারী বর্ষণের
Bengal Weather Update48 min ago
2
Baruipur encounter1 hr ago
3
Baruipur Incident2 hrs ago
4
Baruipur Case2 hrs ago
5
live blog3 hrs ago