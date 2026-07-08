/Baruipur Case Update:চিত্কার থামাতে নাবালিকার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরা হয়, বারুইপুরকাণ্ডে অভিযুক্তদের হাড়হিম স্বীকারোক্তি

পিয়ালী মিত্র: বারো বছরের নাবালিকা আর ৪ বর্বর, বারুইপুর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার যে বর্ণনা উঠে এসেছে তাতে শিউরে উঠতে হয়। নৃসংশতা যে কী পর্যায়ে যেতে পারে তার অন্যতম উদাহরণ এই ঘটনা। পুলিসের জেরায় উঠে এসেছে, নাবালিকাকে ঝুপড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরই পিছন থেকে তার হাত বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর মাথার পিছনে জোরে আঘাত করা হয়। সেই আঘাতে নাবালিকা প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।
অভিযুক্তরা কবুল করেছে, নাবালিকাকে ওই আঘাত করেছিল আনন্দ সর্দার। হাত দিয়েই সেই আঘাত করে আনন্দ। সেই আঘাতে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে নাবালিকা। সেই অচৈতন্য অবস্থাতেই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়। কিছুক্ষণ পর নাবালিকার জ্ঞান ফিরতেই সে চিৎকার শুরু করে দেয়। আর তখনই বিপদ বুঝতে পারে অভিযুক্তরা। তখন পা দিয়ে গলা চেপে শ্বাসরোধ করা হয় বলে ধৃতদের জেরায় উঠে এসেছে।
কে ওই ভয়ংকর কাণ্ড করেছে? এক্ষেত্রেও আনন্দর উপর দায় চাপায় প্রভাস। যদিও তদন্তে উঠে আসে মূল চক্রী প্রভাসই। গলায় চাপ দেওয়ার পর নাবালিকা ফের সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে অভিযুক্তরা তাকে মৃত ভেবে দেহটি পুকুরে ফেলে দেয় বলে তদন্তে জানা যাচ্ছে।
এদিকে, বারুইপুরকাণ্ডে ধৃত প্রভাস মণ্ডল এলাকাউন্টারে নিহত। বাংলায় কোনও ধর্ষণকাণ্ডে এটাই সম্ভবত প্রথম এনকাউন্টার। মঙ্গলবার রাত প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিটে বারুইপুর তদন্তকারী অফিসার (IO) তাঁর টিম নিয়ে বারুইপুর থানার সূর্যপুরে ঘটনাস্থলে অপরাধ পুনর্নির্মাণের জন্য রওনা দেন। পুলিসরে দাবি, অপরাধ পুনর্নির্মাণ শুরু করার ঠিক আগে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল এক পুলিস কর্মীর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। তারপর পুলিসের দিকে ১ রাউন্ড গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করে। এরপর পুলিসের পাল্টা গুলিতে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল আহত হয়। তাঁকে দ্রুত বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিস এখন পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ ও তদন্ত শুরু করেছে।
বারুইপুরের ঘটনার পর নারীপাচার সংক্রান্ত মামলাগুলিতে বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। তদন্তে কাজে লাগানো হচ্ছে অতীতে সিআইডির মানব পাচার দমন শাখায় কর্মরত অভিজ্ঞ অফিসারদের। ইনস্পেক্টর কাকোলি ঘোষের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দলকে গতকাল থেকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সূর্যপুর-সহ বারুইপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় মানব পাচার সংক্রান্ত পুরনো ও নতুন সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখবে এই দল। কতগুলি মানব পাচারের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, কতগুলি মামলা এখনও বিচারাধীন, কতজন কিশোরী ও মহিলা নিখোঁজ রয়েছেন এবং কোন কোন পাচারচক্র সক্রিয়—এসব বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করবে বিশেষ টিম। স্থানীয় থানা, গোয়েন্দা শাখা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে গোটা নেটওয়ার্কের উপর নজরদারি চালানো হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।
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