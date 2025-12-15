English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে পারদ ওঠানামা! বাড়ল তাপমাত্রা, শীত নিয়ে বড় আপডেট...

West Bengal Weather Update: আগামী কয়েকদিন রাজ্যে শীতের আমেজ বজায় থাকলেও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের সামান্য ওপরে থাকবে। ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাত ও ভোরে ঠান্ডা অনুভূত হবে, সঙ্গে উত্তর থেকে দক্ষিণে কুয়াশার দাপট। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সাময়িক উষ্ণতা এলেও ১৮–১৯ তারিখের পর ফের উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়ায় পারদ নামতে পারে। কলকাতায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 15, 2025, 09:42 AM IST
Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে পারদ ওঠানামা! বাড়ল তাপমাত্রা, শীত নিয়ে বড় আপডেট...

অয়ন ঘোষাল: টানা ৮ দিন ১৫ ডিগ্রির ঘরে থাকার পর অবশেষে গতকাল রাতে কলকাতার পারদ সামান্য উঠে ১৬-এর ঘরে। দিনের তাপমাত্রা টানা ৯ দিন ২৫ এর ঘরে থাকার পর গতকাল বেড়ে ২৭ এর ঘরে। দুটি তাপমাত্রাই পাক্কা ১০ দিন পর স্বাভাবিকের সামান্য ওপরে উঠল। তবে শীতের আমেজে ছেদ পড়ছে না রাজ্যে। অন্ততঃ ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাতে ভোরে শীতের পরশ। দিনের বেলায় আপাতত আর খুব আহামরি শীতের অনুভূতি থাকছে না শহরে। 

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা:

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তর পশ্চিম ভারতে আফগানিস্থানের হিমশীতল হাওয়ার যোগানে কিছুটা ভাঁটার কারণে কোনরকম সিস্টেম এবং বাধা না থাকলেও রাজ্যে পারদের সামান্য উত্থান হয়েছে। ১৯ তারিখের আগে পরে ফের দেশে প্রভাব বাড়বে উত্তুরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার। ফলে সামান্য বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা ফের সামান্য নেমে ১৮ তারিখের পর স্বাভাবিকের ঘরে নামতে পারে। 

কুয়াশার প্রকোপ:

রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ আগামী ৩ দিন কুয়াশার প্রকোপ। উত্তরের পার্বত্য এবং সমতল, পশ্চিমের জেলা ও উপকূল সংলগ্ন এলাকাতে সকালের দিকে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা।  দু এক জায়গায় দৃশ্যমানতা কমবে। দার্জিলিং, কালম্পিংয়ের পাহাড়ি এলাকায় কোনো কোনো জায়গায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারে নেমে আসতে পারে।

আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা:

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পাকিস্তান সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীরে। পাশাপাশি ওয়েষ্টার্লি জেট স্ট্রীম রয়েছে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে। আগামী কয়েক দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরের দার্জিলিং জেলায় ৯ এবং কালিম্পং জেলায় ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে রাতের পারদ। উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে ১৫ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।

কলকাতার আপডেট:

কলকাতায় আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন ১৫ ডিগ্রি থেকে ১৬ ডিগ্রির মধ্যেই থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় খুব উল্লেখযোগ্য কোনো তারতম্য নেই আগামী কয়েকদিনে। ভোরে হালকা কুয়াশা। বেলায় পরিষ্কার আকাশ। মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। 

ভিন রাজ্যে:

শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি কর্ণাটক এবং তেলঙ্গানাতে। ঘন কুয়াশার সতর্কতা উত্তর প্রদেশে। কুয়াশা থাকবে রাজধানী দিল্লিতে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়েও কুয়াশার ঘনঘটা। কুয়াশা হবে হিমাচল, উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট।

