Zee News Bengali
Bengal Weather Update: নামতে শুরু করেছে পারদ! এই সপ্তাহেই একেবারে পাকাপাকিভাবে বিদায় বর্ষার...

West Bengal Weather Update: বাংলায় বর্ষা বিদায় সময়ের অপেক্ষা। রবিবার কলকাতায় অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ ছিল। আপাতত কলকাতায় এরকমই আবহাওয়া আরও অন্তত ৪ দিন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 13, 2025, 10:03 AM IST
অয়ন ঘোষাল: ভোরের দিকে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমতে শুরু করল দক্ষিণবঙ্গে। চলতি মরশুমে প্রথমবার রবিবার ভোরের কলকাতায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা নামল ৫০ শতাংশের ঘরে। আপাতত কয়েকদিন দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ থেকে ২৫ এর ঘরে থাকবে। 

বর্ষা বিদায়:
মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া। বাংলায় বর্ষা বিদায় সময়ের অপেক্ষা। মঙ্গলবার পশ্চিমাঞ্চলের জেলা থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। বৃহস্পতিবারের মধ্যে গোটা দক্ষিণবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায়। উত্তরে বর্ষা বিদায় প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্ত। আজ বা কাল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। 

সোমবার ঝাড়গ্রাম পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় খুব হালকা অল্প সময়ের সামান্য বৃষ্টি। 

উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গে মালদা এবং দুই দিনাজপুরে শুষ্ক আবহাওয়া শুরু। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলায় স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে পাসিং শাওয়ার বা অল্প সময়ের হালকা বৃষ্টি। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় অল্প সময়ের জন্য মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার থেকে গোটা উত্তরবঙ্গে পরিষ্কার আকাশ এবং শুষ্ক আবহাওয়া। 

কালীপুজোয় আবহাওয়া:
আগামী সোমবার কালীপুজো এবং মঙ্গলবার দীপাবলির দিন দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ঘর্মাক্ত অস্বস্তিকর আবহাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। গুমোট অস্বস্তি বাড়তে পারে। বাতাস ভারী থাকায় বাড়তে পারে বায়ু দূষণের সূচক। 

কলকাতা:
রবিবার কলকাতায় অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ ছিল। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে ছিল। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান ভোরের দিকে এই মরশুমে প্রথমবার ৫০ এর ঘরে নেমে এসেছিল। আপাতত কলকাতায় এরকমই আবহাওয়া আরও অন্তত ৪ দিন।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Bengal Weather Bengali Monsoon Update Rain In Bengal weather forecast Bengal Temperature Drop Bengal
