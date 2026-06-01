/Aroop Biswas in Messi Scam: মেসিকাণ্ডে বড় আপডেট: গ্রেফতারি এড়াতে মরিয়া অরূপ বিশ্বাস ছুটলেন আদালতে

অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্য রাজনীতিতে দুর্নীতির নানা অভিযোগ ও কেলেঙ্কারি নিয়ে তোলপাড় তো কম হয়নি। কিন্তু এবার যে কেলেঙ্কারি বা বিতর্কের জেরে রাজ্য রাজনীতি গরম হতে শুরু করেছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লিওনেল মেসির নাম। আর সেই বহুল চর্চিত 'মেসিকাণ্ডে' এবার এক নতুন এবং বড় মোড় এল। গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকে বাঁচতে এবার আইনি রক্ষাকবচ চাইলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, আইনি জটিলতা এড়াতে বারাসত আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।
বেশ কিছুদিন ধরেই এই 'মেসিকাণ্ড' নিয়ে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্তরে চাপা গুঞ্জন চলছিল। কিন্তু জল এতদূর গড়াবে, তা হয়তো অনেকেই আন্দাজ করতে পারেননি। ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের করা একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ এই মামলায় এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে। আর সেই এফআইআর-এ নাম থাকার কারণেই এবার চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, যে গতিতে তদন্ত এগোচ্ছে, তাতে যেকোনো মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সংস্থা বা রাজ্য পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করতে পারে। আর সেই আইনি কোপ ও গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকেই তড়িঘড়ি বারাসত জেলা জজ আদালতে আগাম জামিনের পিটিশন দাখিল করেছেন অরূপ বিশ্বাস।
কী ঘটেছিল সেই দিন?
কলকাতার ফুটবল পাগল দর্শকদের জন্য দিনটি ছিল স্বপ্নের মতো। লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রড্রিগো দি’পল পা রেখেছিলেন তিলোত্তমায়। কিন্তু যুবভারতীর ৬০ হাজার দর্শকের স্বপ্ন নিমেষেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অভিযোগ, মেসি মাঠে প্রবেশ করা মাত্রই তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর অনুগামীরা প্রিয় ফুটবলারকে কার্যত ‘ছেঁকে’ ধরেন। শতদ্রু দত্তের দাবি, দর্শকদের দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বারবার সরে যেতে অনুরোধ করা হলেও কেউ কর্ণপাত করেননি। যার ফলে হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটা দর্শকরা এক ঝলকও মেসিকে দেখতে পাননি। এর পরেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যুবভারতী। ক্ষুব্ধ জনতা চেয়ার ভাঙা থেকে শুরু করে মাঠের কার্পেট তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায়।
সেই ঘটনার পরেই বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল শতদ্রু দত্তকে। ৩৮ দিন জেল খাটতে হয়েছিল তাঁকে। সোমবার ফেসবুকে একটি পোস্টে শতদ্রু লিখেছেন, 'আমার টিমের কাছে জোর করে অ্যাক্সেস কার্ড চাওয়া হয়েছিল। না দেওয়ায় তাদের ঘরবন্দি করে রাখা হয়। আপনারা স্রেফ আমার ইভেন্ট নষ্ট করেননি, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনাদের জন্য আমি ৩৮ দিন জেলে ছিলাম। এবার সবকিছুর হিসেব হবে। ভগবান সব দেখছেন।'
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটতেই শতদ্রু স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি আর চুপ থাকবেন না। ইভেন্টের ৫০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যক্তিগত অপমানের জেরে ৫০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। সেই মতোই সম্প্রতি পুলিসে অভিযোগ জানান তিনি। দায়ের হয় FIR। এরপরেই সোমবার বারাসত আদালতে ছুটলেন অরূপ বিশ্বাস।
এখন সবার নজর বারাসত আদালতের দিকে। আদালত কি প্রাক্তন মন্ত্রীকে অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি দেবে, নাকি তাঁর এই আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে যাবে? যদি জামিন খারিজ হয়, তবে মেসিকাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারি কি স্রেফ সময়ের অপেক্ষা? এই প্রশ্নগুলোই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলার অলিতে-গলিতে।
