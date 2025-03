Howrah Water Crisis | Sukanta Majumdar: বেরোল মিথেন গ্যাস, ফেটে গেল ঘর! বেলগাছিয়া-বিপর্যয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত বৃহস্পতিবার হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ধ্বস নামে। পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যেন একপ্রকার ছোটখাটো ভূমিকম্প। আশেপাশের বাড়িতে ফাটল ধরে যায়। জানা গিয়েছে, জলের লাইন কাজ চলছিল। সেখানেও ফাটল ধরে ফের ধ্বস নামে। যার ফলে এলাকায় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই। একপ্রকার আতঙ্কে কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী।

কিন্তু এলাকায় ছড়িয়েছে মিথেন গ্যাস। যেহেতু পাশেই ভাগাড় তাই স্থানীয়দের অভিযোগ মিথেন গ্যাস ছড়াচ্ছে এলাকায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই কাজের গতিবেগ বাড়িয়েছে হাওড়া পুরসভা। যদিও ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

While Failed Chief Minister @MamataOfficial enjoys her luxurious foreign trips, thousands of people in Howrah Belgachia are homeless due to land subsidence, just a short distance from her secretariat, #Nabbana. The whole area is collapsing, homes are destroyed, and now toxic… pic.twitter.com/I3GPMQaarA

— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) March 23, 2025