/ট্যাঙ্কের জলে মরে পচে পাখি! বড় বড় পোকা! সেই জলেই বাচ্চাদের মিড-ডে মিল রান্না, ভয়ংকর

প্রসেনজিৎ সরদার: ট্যাঙ্কের জলে মরে পচে পাখি। বড় বড় পোকা জলে। সেই জলেই মিড-ডে মিলের রান্না! এমনকি সেই জল খাচ্ছে বাচ্চারাও। এমনই ভয়ংকর অভিযোগ ক্যানিংয়ের কুসুমমণি স্কুলে। আর তাই ঘিরেই হইচই। জলের ড্রামে মরে পড়ে আছে পাখি। সেই জল পান করছে বাচ্চারা। চলছিল মিড ডে মিলের রান্নাও!
স্কুলের জলের ড্রামের মধ্যে মরে পড়ে আছে পাখি! দিনের পর দিন সেই পাখি মরে পড়ে থাকার কারণে ছড়িয়েছে দুর্গন্ধ। ড্রামের জলের উপর ভেসে থাকা মরা পাখির শরীরে তৈরি হয়েছে পোকাও। আর সেই দুর্গন্ধ জল দিয়েই তৈরি হচ্ছিল বাচ্চাদের মিড ডে মিল। বিষয়টি নজরে আসার পরই গ্রামবাসীরা একজোট হয় স্কুল চত্বরে। বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। মিড ডে মিল খাওয়া বন্ধ করে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং সার্কেলের গলাডহরা কুসুমমণি এফপি স্কুলে।
ইতিমধ্যে এই ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, বাচ্চারা কী জল খাচ্ছে, কী জল দিয়ে রান্না হচ্ছে, সেটা কেউ লক্ষ্যও রাখেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক কোনও লক্ষ্য রাখেন না। তাঁর স্ত্রী অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দেখভাল করে থাকেন। অভিযোগ, ড্রামের মুখ খোলা পড়েছিল। এক বছর ধরে ড্রাম পরিষ্কারও হয়নি। এমনকি আরও অভিযোগ, স্কুলে যে মিড-ডে মিল রান্না হবে, তার চালও মেপে মেপে দেওয়া হয়।
প্রায় দিন শুধু ঢেঁড়শ-ই রান্না হয়। পেঁপে আর ঢেঁড়শের ঝোল। এই খেতে দেওয়া হয় বাচ্চাদের। নয়তো শুধু পটলের ঝোল। যা নিয়েও অভিযোগ, ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিভাবকরা। প্রসঙ্গত, ক্ষমতায় আসার পর মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়িয়েছে বিজেপি সরকার। আগে পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ ছিল ৬.৭৮ টাকা। এখন সেই বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০ টাকা।
শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আরও ভালো পুষ্টিকর উপকরণ ও শাকসবজি যুক্ত করতেই বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সরকারের। বদল আনা হয়েছে মিড ডে মিলের মেনুতেও। মেনুতে বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়োর মতো মরশুমি সবজির পাশাপাশি সপ্তাহে ২ দিন দেওয়ার কথা ডিম।
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