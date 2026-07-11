/স্যালাইন কাণ্ডে অ্যাকশনে স্বাস্থ্য ভবন! কোপে অতিরিক্ত সুপার, নার্স-সহ ৫, লিখিত কৈফিয়ত চাইল দফতর

চম্পক দত্ত ও অয়ন শর্মা: মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীকে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার ঘটনায় এবার বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। হাসপাতালের গাফিলতি একপ্রকার নিশ্চিত হতেই শুক্রবার রাতে স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকে কড়া নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার এবং নার্স-সহ মোট ৫ জন উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে শোকজ করা হয়েছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে তাঁদের লিখিতভাবে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
যাঁদের শোকজ করা হয়েছে
তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে যে ৫ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন- ১. অতিরিক্ত হাসপাতাল সুপার, ২. অ্যাসিস্ট্যান্ট মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, ৩. স্টোর ইনচার্জ, ৪. সিস্টার ইনচার্জ , ৫. স্টাফ নার্স
তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সিলমোহর
হাসপাতালে রোগীকে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে প্রথমে হাসপাতালের স্তরে তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে রাজ্য স্বাস্থ্য ভবন থেকে স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার যৌথ নির্দেশে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
এই উচ্চপর্যায়ের তদন্তকারী দল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাঁরা ভুক্তভোগী রোগীর আত্মীয়-পরিজন এবং কর্তব্যরত কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। সূত্রের খবর, তদন্ত প্রক্রিয়ায় হাসপাতালের চরম গাফিলতি ও অবহেলার বিষয়টি একপ্রকার নিশ্চিত হয় কমিটির কাছে।
৭ দিনের মধ্যে লিখিত জবাবের নির্দেশ
তদন্তকারীদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই শুক্রবার রাতে এই ৫ জনকে শোকজের নির্দেশিকা পৌঁছায় মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগামী ৭ দিনের মধ্যে এই ঘটনার পেছনে ঠিক কী কারণ ছিল এবং এতে কার কী ভূমিকা ছিল, তা লিখিত আকারে স্বাস্থ্য দফতর জানাতে হবে। ঘটনার পর থেকে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছিল, স্বাস্থ্য দফতরের এই কড়া পদক্ষেপের পর তা আরও জোরালো হল।
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