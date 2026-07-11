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স্যালাইন কাণ্ডে অ্যাকশনে স্বাস্থ্য ভবন! কোপে অতিরিক্ত সুপার, নার্স-সহ ৫, লিখিত কৈফিয়ত চাইল দফতর

Midnapore Medical saline controversy: উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে হাসপাতালের গাফিলতি নিশ্চিত হতেই অতিরিক্ত সুপার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, স্টোর ইনচার্জ ও দুই নার্স-সহ পাঁচজনকে শোকজ করা হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে তাঁদের লিখিত জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 11, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:21 PM IST
স্যালাইন কাণ্ডে অ্যাকশনে স্বাস্থ্য ভবন! কোপে অতিরিক্ত সুপার, নার্স-সহ ৫, লিখিত কৈফিয়ত চাইল দফতর
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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