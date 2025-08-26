Migrant worker: খুন? পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু, ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে...

Migrant worker: খুন? পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু, ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে...
মনোরঞ্জন মিশ্র: ফের খুন? ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ গেল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। কীভাবে? মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। শোকের ছায়া পুরুলিয়ায়।
স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের নাম অরূপ সিং সরদার। বাড়ি, পুরুলিয়ার মানবাজারের পিঁড়রগড়্যা গ্রামে। বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই, স্ত্রী ও দুই সন্তান। পরিবারে লোকেরা জানিয়েছে, প্রায় ৭ বছর ধরে ভিনরাজ্য়ে কাজ করতে যেতেন অরূপ। মাস তিনেক আগে শেষবার এসেছিলেন বাড়িতে। এরপর ওড়িশার ডমনজুড়ি বেজাপুট এলাকায় বেসরকারি সংস্থায় ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতে চলে যান তিনি।
পরিবারের লোকেদের দাবি, রবিবারও ফোনে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন অরূপ। এরপর সোমবার সকালেও ছেলের মৃত্যুসংবাদ পান তাঁরা। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু হল ওই পরিযায়ী শ্রমিকের, তা অবশ্য জানানো হয়নি। বাড়ির লোক চান, মৃত্যুর তদন্ত হোক। এলাকার শোকের ছায়া।
এর আগে, মহারাষ্ট্রে নশংসভাবে খুন হয়েছিলেন বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিক। নাম, আবুবক্কর মণ্ডল। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার রুদ্রপুরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। মহারাষ্ট্রে ভাসি থানার ওয়াসিগাওয়ে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। হঠাত্-ই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। ফোনও সুইচড অফ ছিল। শেষে বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার করে পুলিস।
