English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Migrant worker: খুন? পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু, ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে...

ফের খুন? ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ গেল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। কীভাবে? মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। শোকের ছায়া পুরুলিয়ায়।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 26, 2025, 09:42 PM IST
Migrant worker: খুন? পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু, ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে...

মনোরঞ্জন মিশ্র: ফের খুন? ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ গেল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। কীভাবে? মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। শোকের ছায়া পুরুলিয়ায়।

আরও পড়ুন:  Student Killed by Lover: ঠিক কী ভাবে গুলি করা হয়েছিল ঈশিতাকে? দেশরাজ কোথায় দাড়িয়েছিল? এল হাড়হিম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট...

স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের নাম অরূপ সিং সরদার। বাড়ি, পুরুলিয়ার মানবাজারের পিঁড়রগড়্যা গ্রামে। বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই, স্ত্রী ও দুই সন্তান। পরিবারে লোকেরা জানিয়েছে, প্রায় ৭ বছর ধরে ভিনরাজ্য়ে কাজ করতে যেতেন অরূপ। মাস তিনেক আগে শেষবার এসেছিলেন বাড়িতে। এরপর ওড়িশার ডমনজুড়ি বেজাপুট এলাকায়  বেসরকারি সংস্থায় ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতে চলে যান তিনি।

পরিবারের লোকেদের দাবি, রবিবারও ফোনে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন অরূপ। এরপর সোমবার সকালেও ছেলের মৃত্যুসংবাদ পান তাঁরা। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু হল ওই পরিযায়ী শ্রমিকের, তা অবশ্য জানানো হয়নি। বাড়ির লোক চান, মৃত্যুর তদন্ত হোক। এলাকার শোকের ছায়া। 

এর আগে, মহারাষ্ট্রে নশংসভাবে খুন হয়েছিলেন বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিক। নাম, আবুবক্কর মণ্ডল। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার  রুদ্রপুরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। মহারাষ্ট্রে ভাসি থানার ওয়াসিগাওয়ে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। হঠাত্‍-ই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। ফোনও সুইচড অফ ছিল। শেষে বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার করে পুলিস।

আরও পড়ুন:  Kalna: কালান্তক কালনা! ঘুমন্ত বাবাকে অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপের পরে কোপ... ছিটকে পড়ল রক্ত..

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
migrant workerdeathodisha
পরবর্তী
খবর

Student Killed by Lover: ঠিক কী ভাবে গুলি করা হয়েছিল ঈশিতাকে? দেশরাজ কোথায় দাড়িয়েছিল? এল হাড়হিম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট...
.

পরবর্তী খবর

Watch YouTuber swept away: রিলসের মারণ নেশা! আচমকাই বাড়ল জলের তোড়, চোখের সামনে ভেসে গেলেন...