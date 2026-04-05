SIR in Bengal: বড় বিপদ: ট্রাইব্যুনাল থমকে, অ্যাডজুডিকেশন বাকি- ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় লক্ষ লক্ষ ভোটার?

SIR in Bengal: বড় বিপদ: ট্রাইব্যুনাল থমকে, অ্যাডজুডিকেশন বাকি- ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় লক্ষ লক্ষ ভোটার?
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: নির্বাচনী দামামা বেজে গেলেও SIR নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। ৬ এপ্রিল প্রথম দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। আর এই সময়সীমার আগেই ভোটার তালিকার অ্যাডজুডিকেশন এবং ট্রাইব্যুনাল প্রক্রিয়া নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। কমিশনের গাফিলতিতেই কি তবে বহু সাধারণ মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হারাতে চলেছেন? এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় ছিল মোট ৬০ লক্ষেরও বেশি নাম। গত রাত পর্যন্ত প্রায় ৫৭ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হলেও, এখনও ঝুলে রয়েছে ৩ লক্ষেরও বেশি আবেদন। আগামীকাল মনোনয়ন জমার শেষ দিন পার হলেই প্রথম দফার তালিকা 'ফ্রিজ' বা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় থাকলেও ৩ লক্ষ মানুষের ভাগ্য এখনও মাঝপথে ঝুলে। দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমার শেষ দিন ৯ এপ্রিল। এরপর দ্বিতীয় দফার তালিকাও চূড়ান্ত হয়ে যাবে।
নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাডজুডিকেশন প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ পড়ে, তাঁরা ট্রাইবুনালে আবেদন করার সুযোগ পান। কিন্তু অভিযোগ উঠছে, বাস্তবে এই ট্রাইবুনাল এখনও কাজ শুরুই করতে পারেনি। ফলে কোনো আবেদনকারীর নাম যদি অ্যাডজুডিকেশনে খারিজ হয়ে যায়, তবে তিনি কোথায় এবং কীভাবে আপিল করবেন, তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতিতে যাঁরা অ্যাডজুডিকেশন প্রক্রিয়ায় বাদ পড়ছেন, তাঁদের সামনে আপিলের বাস্তব কোনও পথ খোলা থাকছে কি না, তা নিয়ে স্পষ্টতা জরুরি। নচেৎ মনোনয়ন প্রক্রিয়ার মাঝেই বহু ভোটার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ হারাতে চলেছেন।
কী এই এসআইআর ট্রাইব্যুনাল?
যেসব নাগরিকের নাম এসআইআর তালিকায় উঠছে না বা যাদের নাগরিকত্ব প্রশ্নাতীত নয় বলে মনে করা হচ্ছে, তাদের অভিযোগ বা আপিল শোনার জন্যই এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। মূলত যোগ্য কোনও নাগরিকের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে অকারণে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই শীর্ষ আদালত এই বিশেষ বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী, সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা এই ট্রাইব্যুনালে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
ট্রাইব্যুনাল গঠন
রাজ্যের ২৩টি জেলার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতি ও বিচারকের মধ্যে। এই তালিকায় রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি. এস. শিবজ্ঞানম থেকে শুরু করে রঞ্জিত কুমার বাগ বা সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো একাধিক ‘হেভিওয়েট’ নাম। এছাড়াও কোচবিহার, নদীয়া, হাওড়া, দুই দিনাজপুর, বীরভূম ও মালদহের জন্যও আলাদাভাবে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তপেন সেনের পদত্যাগের পর বর্তমানে প্যানেলটি ১৮ জনের হয়ে দাঁড়িয়েছে।
