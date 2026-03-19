Minakshi Mukherjee on RG Kar Protest: যেদিন গাড়ি আটকে ছিলাম, সেদিন জানা ছিল না মেয়েটা বিজেপি না তৃণমূল না সিপিএম: আরজি কর প্রসঙ্গে মীনাক্ষী

Minakshi Mukherjee on RG Kar Protest: যেদিন গাড়ি আটকে ছিলাম, সেদিন জানা ছিল না মেয়েটা বিজেপি না তৃণমূল না সিপিএম: আরজি কর প্রসঙ্গে মীনাক্ষী
Minakshi Mukherjee reacts to the news of RG Kar victim's mother becoming a BJP candidate: আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে যে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় লড়াকু মেজাজে রাজপথ কাঁপিয়েছিলেন, নির্যাতিতার মায়ের বিজেপি প্রার্থী হওয়ার খবরে তাঁর প্রতিক্রিয়াও থাকল সেই একই রকম শাণিত। বাম নেত্রীর সাফ কথা, "আর জি করের মেয়ে আমাদের সবার মেয়ে।" রাজনীতির রং বিচার করে তিনি সেদিন ঘাতকদের গাড়ি আটকাননি, বরং এক জন নারী ও চিকিৎসকের সুরক্ষার দাবিতেই ছিল সেই লড়াই।
বিধান সরকার: আর জি করের নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী ময়দানে নামছেন— এই খবর চাউর হতেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন সিপিআই(এম) নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, তাঁদের লড়াই কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সুবিধার জন্য ছিল না, ছিল এক জন চিকিৎসকের নৃশংস খুনের বিচার এবং নারী সুরক্ষার দাবিতে।
আর জি কর কাণ্ডের পর উত্তাল দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে মীনাক্ষী বলেন, "আমরা যেদিন গাড়ি আটকেছিলাম, সেদিন জানতাম নাকি সে তৃণমূল করে না বিজেপি? না কি লিখিয়ে নিয়েছিলাম যে আপনারা শুধু সিপিএম-ই করবেন? আর জি করের মেয়ে আমাদের সবার মেয়ে। সে এই রাজ্যের সরকারি ডাক্তার।" তিনি আরও যোগ করেন, যদি একটি সরকারি হাসপাতালেই একজন নারী চিকিৎসক সুরক্ষিত না থাকেন, তবে পশ্চিমবঙ্গের কোনো মেয়েই নিরাপদ নয়।
মীনাক্ষীর নিশানায় এদিন ছিল শাসক ও বিরোধী— উভয় পক্ষই। তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, যারা তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে, তাদের রাজ্যসভার সাংসদ করা হয়েছে। যারা নোংরা কাজ করেছে, তাদের ভালো পোস্টিং বা চেয়ারম্যানের পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে মীনাক্ষীর দাবি, সিবিআই এই তদন্তে দোষীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের মন্তব্য এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা আসলে দোষীদেরই সাহায্য করেছে। অমিত শাহ কেন এনআরআই-দের সঙ্গে দেখা করেননি, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।
মীনাক্ষী হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, বিচারের দাবিতে তাঁদের আন্দোলন থামবে না। "যদি আবার এমন ঘটনা ঘটে, তবে আমরা আবার রাস্তায় নামব, আবার গাড়ি আটকাব। কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেব না,"— এই মন্তব্যেই স্পষ্ট যে নির্বাচনী রাজনীতির উর্ধ্বে গিয়ে আর জি কর ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে মরিয়া বাম শিবির।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)